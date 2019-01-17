По данным газеты Ъ, о выходе OppenheimerFunds из Магнита стало известно из отчета американской инвестиционной компании от 30 ноября 2018 года. Документ содержит перечень компаний, в которых OppenheimerFunds имеет доли, акций Магнита в списке нет. Про то, что OppenheimerFunds входит в число миноритариев Магнита, известно с 2012 года. К августу 2018 года доля фондов достигла 7,28%, в том же месяце она снизилась до 4,78%. На 31 августа OppenheimerFunds принадлежало 2,98 млн акций (2,9% капитала).

С одной стороны, выход фонда можно рассматривать как негативный момент, т.к. это свидетельствует о том, что компания не верит в перспективы ритейлера. С другой стороны, продажи фонда оказывали давления на акции Магнита и после его выхода оно (давление) уйдет, что может положительно отразиться на котировках ритейлера.