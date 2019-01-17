За период с 10 по 14 января потребительские цены в России выросли на 0,2%, в результате чего инфляция с начала года составила 0,7%. Среднесуточная инфляция за первые 14 дней января достигла 0,046%, замедлившись с 0,051% за первые девять дней. Мы наблюдали дальнейшие последствия повышения НДС на уровне цен. За последний период продолжали дорожать бензин и коммунальные услуги – набрав соответственно 0,2% и 0,2–0,4% (хотя рост цен был более медленным, чем в предыдущий период). При этом продукты питания также подорожали: цены на фрукты и овощи выросли на 1,1%.

Вполне вероятно, что эффект от повышения НДС в недельной статистике по инфляции будет постепенно сглаживаться. Тем не менее, как отмечалось ранее, поскольку в потребительской корзине, используемой для оценки недельной инфляции, значительную долю занимает продовольствие (повышения НДС на него не предполагается), мы думаем, что эта оценка не в полной мере отражает эффект от роста цен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



