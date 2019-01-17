Первые в новом году аукционы Минфина прошли очень удачно. Вчерашний день начался для рублевого рынка на мажорной ноте благодаря росту цен на нефть и нейтральной реакции глобальных инвесторов на голосование в британском парламенте по брекзиту. Рубль с открытия основной торговой сессии стал заметно дорожать, позже за ним последовали и ОФЗ. К началу аукционов Минфина, первых в наступившем году, российская валюта укрепилась примерно на 0,5%, а котировки госбумаг поднялись на 0,3–0,4 п.п. Безусловно, такой настрой инвесторов способствовал тому, что аукционы были проведены успешно. Минфин сумел без премии ко вторичному рынку доразместить всю заявленную сумму (35,1 млрд руб.), которая, к слову, является максимальной с 25 июля прошлого года. Удачные аукционы добавили оптимизма игрокам, обеспечив вторую волну покупок как рубля, так и ОФЗ. По итогам основной торговой сессии рубль укрепился на 0,8% и стал одним из лидеров среди валют ЕМ. Сильнее оказалась лишь турецкая лира, которая подорожала относительно доллара почти на 1,5%. Доходности вдоль кривой ОФЗ вчера снизились в среднем на 4–10 б.п., уже протестировав уровень 8,4% годовых в пятнадцатилетней точке. Объем сделок на вторичном рынке превысил 30 млрд руб.

Теперь подробнее об аукционах.

— Первым прошел аукцион по ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 г., заявленный объем составлял 15 млрд руб. Спрос более чем вдвое превысил предложение, достигнув 33,4 млрд руб. В результате Минфин продал весь объем и без премии ко вторичному рынку во время проведения аукциона – доходность по цене отсечения была установлена в размере 8,18% годовых.

— Затем доразмещались ОФЗ 26224 с погашением в мае 2029 г. на 15 млрд руб. Интерес к десятилетней бумаге тоже был высоким, спрос достиг 31,7 млрд руб., что в данном случае тоже позволило доразместить выпуск в полном объеме и без премии ко вторичному рынку – доходность по цене отсечения составила 8,33% годовых. Судя по тому, как выставлялись заявки, весь предложенный объем был выкуплен одним-двумя крупными игроками, тогда как пятилетние ОФЗ 26223 ушли больше в рынок.

— Спрос на линкер ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 г. составил 18,2 млрд руб., в три с половиной раза превысив объем предложения. Финансовое ведомство доразместило бумаг на 5,1 млрд руб. на уровне вторичного рынка: цена отсечения была определена в размере 93,96% от номинала. Отметим, что вчера вышли данные по инфляции за вторую неделю января, потребительские цены выросли на 0,2% за период с 10 по 14 января нынешнего года, что привело к ускорению показателя в годовом выражении до 4,7% с 4,6% неделей ранее. Пока текущая инфляция не пробила уровень break-even (примерно 5,1%, по нашим оценкам), однако по итогам месяца это вполне вероятно.