По-видимому, инвесторы, «нюхнувшие» за последние месяцы изрядную порцию негатива, глобально соскучились за хорошими новостями. И даже если эти новости не какие-то супер потрясающие, то все равно ими можно восторгаться и под них можно попытаться раскочегарить рынок. Именно этим можно объяснить вчерашний «to the moon» в акциях крупнейших банков после выхода их корпоративной отчетности.

Да, конечно, отчетность вышла неплохая. Но не более того. По некоторым позициям даже гораздо хуже, чем год назад, а по некоторым даже хуже прогнозов аналитиков. И несмотря на это, акции Bank of America (BAC, +7,16%) улетели в открытый космос более чем на 7%. Здесь надо понимать, что акции BofA это не те бумаги, которые способны летать. Это «телега», которая ездит и иногда очень хорошо ездит по своей колее. Последний раз такой рост в акциях этого банка наблюдался в далеком апреле 2009 года на заре зарождения нынешнего все еще продолжающегося глобального повышательного тренда (а ведь жив, курилка!!!). Но и это еще не весть вчерашний концерт!

Акции еще одного банка Goldman Sachs (GS, +9,54%) очумевшие от счастья инвесторы унесли вообще почти на 10%. Ну, это вообще какой-то полный беспредел, и, конечно, эта эйфория быстро сойдет на нет. Однако, в любом случае, вчера истерические покупки в банковском секторе стали мощным драйвером роста для всего рынка и успешно поддержали общий умеренно позитивный настрой. То, что этот настрой был умеренно позитивным, свидетельствуют средние показатели роста — падения по секторам.

В плюсе закрылись 5 секторов, а в минусе — 4. И еще два в нулях. Изменения при этом минимальным — в пределах нескольких десятых процента. Но собственно в целом такое развитие событий и прогнозировалось большинством аналитиков и закрытие всех основных индексов по итогам дня в зеленой зоне с незначительным ростом было вполне ожидаемо.

Кроме повышенного спроса в акциях банковского сектора следует также отметить сохраняющийся спрос на акции FAANGовцев. Все они, за исключением акций Netflix (NFLX, —0,92%), закрылись в уверенном плюсе, и это радует. Значит, верят участники рынка в ближайшее светлое будущее. Что же касается акций Netflix, то после более чем 6-процентного роста в предыдущий день некоторая коррекция перед выходом квартальной отчетности, которая появится сегодня сразу после окончания торгов будет только на пользу.

Также порадовал вчера своих верных поклонников General Electric (GE, +2,86%). Спрос на эти акции усилился после сообщения о том, что надзорные органы разрешили сделку с выделением GE Transportation и присоединением ее к компании Wabtec. Напомним, что в результате этого объединения будет создан глобальный цифровой промышленный лидер и поставщик для железнодорожной, горнодобывающей, морской, стационарной энергетики и буровой промышленности, который войдет в Fortune-500. Сделка должна быть закрыта в 1-м квартале этого года.

Ожидания рынка 17 января

Наша песня хороша — начинай сначала. Только-только участники рынка немного успокоились и малость взбодрились поскольку увидели некоторый прогресс в американо-китайских торговых переговорах, как тут же разорвалась новая мина — пока еще, к счастью, противопехотная (которые, правда, запрещены международной конвенцией!). Председатель финансового комитета Сената США Чарльз Грассли вдруг заявил, что президент Трамп судя во всему заинтересован в введении новых тарифов на европейские автомобили. Это высказывание в очень ненужный (или нужный?) момент совпало с выходом данных о снижении продаж авто в Европе по итогам 2018 года. Как говорится, все одно к одному. И мимо этого участники рынка, конечно же, не могут пройти спокойно.

Забеспокоилась Европа и дружно ушла в минус. В Штатах участники рынка также дружно малость «подвалили» фьючерсы на все основные американские индексы. Общие потери пока не велики, и общее снижение на рынках не превышает 0,5%. Но лиха беда — начало.

А если к этому еще и добавить нестабильность на китайском рынке, где заявление одного из ведущих производителей электроники о существенном снижении продаж привело к такому же снижению рынков (около 0,5%) и таким образом полностью обесценило героические усилия Центрального банка Китая, который только на этой неделе для поддержания рынков влил в финансовую систему КНР более 1 трлн юаней (более 150 млрд. USD).

И поэтому в общем и в целом обстановка в четверг на мировых рынках явно ухудшилась по сравнению со вчерашним днем. Все рынки окрашены красным, скорее — пока розовым цветом, и нас ждет сегодня, судя по всему, небольшая распродажа. А к этому еще надо добавить «отходняк» у покупателей, которые вчера сметали не глядя банковские акции, и картина может оказаться совсем печальной.

Но хочется все же верить в лучшее, а поведение инвесторов на рынке в последние дни все же дают этому основание, и поэтому скорее всего сегодняшние торги вполне возможно пойдут по уже хорошо накатанному пути — с открытия гэп вниз на 0,5-0,8% и затем постепенный выкуп акций и попытка вытащить индексы к нулевым отметкам. Если все так и пойдет, то можно надеяться на дальнейший рост рынка уже в ближайшие дни.

Из корпоративных событий наибольший интерес сегодня представляет выход отчетности компании Netflix (NFLX) после окончания торгов. Основная цифра, на которую следует обратить внимание в отчетности, это количество новых подписчиков. Аналитики ожидают увидеть цифру в 9,4 млн. новых подписчиков, из которых 1,8 млн. новых американских подписчиков и 7,6 млн. — это новые подписчики за рубежом. Как обычно, если мы увидим цифры больше этих, то будет очередной «ту зе мун». И Netflix умеет устраивать такие фейерверки. А в противном случае… пеняйте сами на себя…