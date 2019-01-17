Согласно результатом исследования, проведенного агентством «Ромир», номинальные расходы россиян в декабре 2018 года стали самыми высокими с декабря 2015 года. Однако реальные расходы с поправкой на инфляцию, составившую в 2018 году 4,3%, оказались самыми низкими за последние четыре года. Хотя некоторые тенденции декабря 2018 года не стали исключением: средний чек в декабре традиционно растет высокими темпами (в декабре 2018 года он вырос за месяц на 100 руб. или на 18%), а доля расходов на продукты питания в декабре обычно повышается до более половины ежемесячных трат. Это обычно связано с приближающимися новогодними праздниками (а в России их как минимум три – Новый год, Рождество и старый Новый год), когда домохозяйства традиционно делают запасы для будущих обильных новогодних столов в первой декаде января. Но нетипичным для всего 2018 года был обвал рубля более чем на 18% по отношению к доллару при высокой среднегодовой цене на нефть, составившей $67 за баррель.

Кроме того, принятое летом 2018 года решение властей о повышении базовой ставки НДС на 2 процентных пункта привело к повышению цен на многие продукты питания в четвертом квартале, и лидирующим месяцем 2018 года по росту цен на продовольствие стал как раз декабрь. В декабре 2015 года реальные расходы россиян были выше, несмотря на 13%-ную годовую инфляцию за весь год и девальвацию рубля, имевшую место в четвертом квартале и усилившуюся в декабре.

Однако важно отметить, что рубль даже в период кризиса так не обесценился, как это было в 2018 году. Кроме того, реальные расходы россиян в докризисный период постоянно росли, и в этом не в последнюю очередь сыграли роль не только высокие цены на нефть и сильный рубль, но и майские указы президента 2012 года, когда была существенно повышена зарплата работников бюджетной сферы. А в 2018 году реальные доходы россиян еще не успели восстановиться после кризиса, как их дополнительно подкосил обвал рубля и рост инфляции на ожиданиях повышения НДС.

По итогам 2017 года реальные доходы россиян упали на 1,7%, а в 2018 году изначально ожидался их рост, исходя из роста этого показателя за первое полугодие 2018 года в годовом исчислении. Но за 11 месяцев года рост составил всего 0,4%, а с учетом роста инфляции в декабре даже эта скудная цифра по итогам года может уменьшиться.

В начале текущего года правительство пытается смягчить последствия роста инфляции, и с 1 февраля на уровень годовой инфляции 2018 года (на 4,3%) будут проиндексированы ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам войн и некоторым другим социально уязвимым группам населения. Но этими скудными выплатами проблему низких доходов не решить. Согласно опросам социологов, две трети россиян называют основной проблемой России бедность населения. У правительства пока нет четкой программы по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни населения, однако, если власти будут в текущих условиях принимать меры по стабилизации курса рубля, это может остановить непрекращающееся несколько лет снижение реальных доходов.