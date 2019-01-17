Вчера золото торговалось в широком диапазоне, минимальный уровень $1 288,4 за унцию был протестирован приблизительно в 15:00 мск. В преддверии голосования в парламенте Великобритании цены развернулись и протестировали максимум на уровне $1294,9 за унцию. Сегодня утром наблюдается незначительное укрепление доллара США (индекс BBDXY вырос на 0,2%), цены на золото держатся выше $1 290 за унцию.

Политические риски постепенно снижаются, что может ограничить потенциал роста цен на золото. Вчера парламент Великобритании выразил доверие правительству Терезы Мэй с перевесом в 19 голосов (325 против 306). Премьер объявила, что проведет консультации с лидерами парламентских фракций и пообещала представить план дальнейших действий по выходу страны из ЕС в ближайший понедельник. Продолжение переговорного процесса оказало поддержку британскому фунту, соответственно, мы едва ли можем ожидать повышенного интереса к золоту как защитному активу со стороны инвесторов.

Дополнительным фактором, ограничивающим потенциал роста цен на золото, является стабильный курс доллара. Индекс BBDXY держится выше отметки 1 187 пунктов, сохраняется тенденция к постепенному восстановлению этого индикатора после того как 10 января он протестировал минимум 1 179 пунктов. Вчера спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси направила Дональду Трампу письмо с просьбой перенести запланированное на 29 января ежегодное президентское послание Конгрессу США (State of the Union Address) на другую дату в связи с продолжающейся приостановкой финансирования федеральных органов власти.

Сегодня в нижней палате Конгресса пройдет голосование по вопросу о снятии санкций с Группы компаний РУСАЛ, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



