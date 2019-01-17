В четверг, 17 января, российский рынок снова торгуется в небольшом минусе, следуя за мировыми фондовыми индексами, взявшими передышку в росте: с открытия индексы Мосбиржи и РТС снижаются на 0,2%.

Перспективы будущего торговых переговоров Китая и США снова ухудшились после эскалации уголовного расследования американских властей против китайской Huawei. Компанию обвиняют сразу в трех серьезных нарушениях: нарушение иранских санкций, кража технологий, а также использование продаваемого в США оборудования как инструмента сбора информации в пользу китайских властей. Гласность и масштабы, которые получило данное расследование, воспринимаются рынком как провокация и способ дополнительного давления на Пекин в рамках торговых обсуждений. Однако такой метод может сделать последнего не более сговорчивым, а напротив негативно настроить перед дальнейшими переговорами.

На этом фоне значительный интерес для рынков представляет Давосский форум, который состоится уже на следующей неделе. Безусловно, вопрос глобализации или протекционизма экономики будет главным в ходе дискуссий, поэтому представители не только Китая, но и других стран, попавших под торговые ограничения со стороны Америки, смогут высказать свое мнение и предложить рациональные решения, чтобы избежать ослабления мировой экономики.

На отечественный рынок дополнительное давление оказывает коррекция нефтяных котировок, которые теряют сегодня 0,8% после публикации вчерашних данных Министерства США об увеличении добычи на 200 тыс баррелей в сутки за прошлую неделю. Добыча в Штатах уже достигла 11,9 млн б/с, что делает недавний прогноз EIA по достижению уровня добычи 12,9 млн б/с в 2020 г. довольно консервативным.

В лидерах роста на российском рынке сегодня акции ритейлеров (+0,4% по отраслевому индексу) и финансового сектора (+0,2%). В первом случае поддержку оказывает Магнит, бумаги которого дорожают на почти 4% на новостях о переходе в компанию бывшего гендиректора Ленты Яна Дюннинга. Во втором случае обеспечивают рост акции Сбербанка (обычка +0,7%, преф +0,5%) на фоне недавно опубликованной сильной отчетности по РСБУ.