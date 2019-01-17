После продолжительной коррекции от максимумов, наметилась сходящаяся консолидация, «подкрепленная» диапазоном 180 – 200 рублей за бумагу. В рамках торгов среды акции Сбербанка пробили сопротивление, расположенное на уровне 200 рублей, что, с технической точки зрения, подтверждает выход из сходящейся консолидации и говорит о возможности начала полноценного роста. При этом, ближайшей целью, на наш взгляд, может выступать уровень 230 рублей. Из технических «рисков» выделим перекупленность и сопротивление в виде 200-дневной скользящей средней, однако считаем выход из консолидации длительностью 4 месяца более существенным фактором.

В сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем открывать длинные позиции в акциях Сбербанка, стоп-приказ стоит выставлять в районе 193,5 рубля.

Рекомендуемый объем позиции: 10%.

Напомним, что с фундаментальной точки зрения, на наш взгляд, цель по обыкновенным акциям Сбербанка расположена на уровне 279 рублей, рекомендация: Покупать.

Поддержки: 200, 180, 170

Сопротивления: 230, 250