Американские биржевые площадки в четверг продолжили рост. S&P 500 впервые с 3 декабря закрылся выше 50-дневной скользящей средней.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,76%, закрывшись на отметке 2635,96 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,67%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,71%. Индекс развивающихся рынков MSCI потерял 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 2,74%.

Поводом для оптимизма на заокеанских биржах послужили слухи о том, что некоторые должностные лица администрации Трампа во главе с министром финансов Стивеном Мнучином являются сторонниками смягчения торговых пошлин, введенных ранее против китайских товаров (позже американский Минфин опроверг данную информацию).

Игроки, увлеченные январским ралли, игнорируют частичное закрытие правительства США, длящееся рекордные 27 дней. Эксперты проявляют беспокойство, что дальнейшее продолжение Shutdown окажет негативное влияние на показатели экономического роста, который может лишиться от 0,5 до 2 процентных пунктов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,2%, закрывшись на отметке $61,18.

После высокого старта в начале текущего года, достигнув отметки $62,51, цены на "черное золото" сбавили обороты и для дальнейшего восхождения им потребуется больше позитива, исходящего с американских бирж.

Сейчас локальной поддержкой во фьючерсе на эталонный сорт Brent служит отметка $59, сопротивление расположено на $62,50. При его успешном преодолении цена нефтяного контракта поднимется к отметке $63,75.

По итогам прошедших торгов индекс МосБиржи вырос на 0,54%, закрывшись на отметке 2447,64 пункта. Индикатор пятую сессию подряд пытается преодолеть уровень сопротивления 2450 п. и, если очередная попытка окажется более успешной, то он устремится к историческому максимуму 2501,78.

В четверг российская валюта закрылась на отметке 66,36, не претерпев изменений по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент локальная поддержка в паре рубль-доллар расположена на отметке 66,25 и основная на 65,90, при прохождении которой рубль может продолжить укрепление к отметкам 65,40 и 65,20.