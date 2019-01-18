Российский фондовый рынок в четверг получил хорошую поддержку со стороны неопределенности по поводу «Русала»от Конгресса США и полностью отыграл ее. Индекс МосБиржи поднялся в область 2447 пунктов, и до максимума января тут совсем недалеко (2457,35). Однако без внешнего позитива будет сложно повторно протестировать эту цель.

В то же время очевидно, что собственных катализаторов для продолжения покупок слишком мало. Есть определенная поддержка со стороны «Магнита», «Россетей» и «Системы», но этого недостаточно. Рыночные тяжеловесы – «Газпром», «Лукойл», «Газпромнефть», – растут недостаточно интенсивно. Есть некоторые точки подъема в «Сбербанке», но без общего позитива это не сработает.

В валютной секции рынка теперь присутствует Центробанк, он покупает доллары в среднем на 15,6 млрд руб. ежедневно, по крайней мере он так делал 15 января и, вероятно, 16-17 января тоже. Объемы для рынка небольшие, но сам факт присутствия регулятора в торгах инвесторов может пугать.

Для индекса МосБиржи вероятный коридор колебаний на сегодня составляет 2435-2455 пунктов, для индекса РТС – 1147-1160 пунктов.