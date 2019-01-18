Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США начинают день в плюсе в пределах половины процента. Ожидается, что в пятницу инвесторы продолжат отыгрывать вчерашнюю новость о том, что министр финансов Стивен Мнучин якобы рассматривает возможность отмены тарифов, введённых против китайских товаров. По итогам четверга промышленный индекс Доу Джонса прибавил 0,67%, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,78% и 0,71% соответственно. Зато уже после закрытия рынка официальные лица опровергли появившиеся в СМИ сведения о том, что США могут снять с Китая введённые ранее торговые ограничения.

Крупные банки закончили публиковать отчётность. Даже несмотря на волатильность рынка в 4-м квартале и, как следствие, падение выручки от торговли финансовыми инструментами, Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley в целом продемонстрировали рост финансовых показателей по сравнению с 2017 годом.

Лидер падения – инвестиционный банк Morgan Stanley, который сильнее других пострадал от резких биржевых потрясений: доход банка от операций с облигациями снизился на 30% с уровня прошлого года.

Сегодня ожидается подведение итогов 2018 года у ряда небольших кредитных организаций Америки. Их финансовые показатели больше зависят от традиционного банковского бизнеса, а не операций на рынке. В этом смысле неприятных сюрпризов для инвесторов должно быть меньше.

Рост рынков на фоне общего прогресса в торговых переговорах США и КНР омрачается атаками американских властей на Huawei. Технологическому гиганту в вину ставят кражу торговых секретов компаний из США, возбуждено – теперь уже – уголовное дело. Китайский рынок акций плохую новость почти не заметил, индекс из бумаг топ-50 компаний КНР в четверг просел всего на 0,48%.

Акции оборонных предприятий дорожают на заявлениях Дональда Трампа о размещении вооружения в космосе и дальнейшем развёртывании программы ПРО. Northrop Grumman прибавляет свыше 3%, Lockheed Martin и Raytheon растут более чем на 2%.

Индекс доллара DXY практически не изменился, невзирая на положительные данные с рынка труда и по производственной активности в федеральном округе Филадельфии. Ослабление валюты совпадает с оттоком средств из фондов государственных облигаций. Инвесторы возвращаются к более рисковым активам, в том числе к корпоративным облигациям как инвестиционного, так и мусорного рейтинга.

В 17:05 и 19:00 по московскому времени стоит следить за выступлениями членов Федерального комитета по открытым рынкам Уильямса и Харкера. Ключевые фигуры ФРС уже не раз на этой неделе подчёркивали свою готовность адаптировать денежно-кредитную политику к экономической статистике. Особых перемен в риторике регулятора ожидать не следует.