Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как умеренно позитивный. Индекс Мосбиржи откроет торги ростом. Американские площадки продолжили рост в ходе вчерашней сессии. Поводом послужили сообщения о возможной отмене пошлин на товары из Китая со стороны США. С такой идеей, по информации WSJ, выступает министр финансов Мнучин. Подобное решение являлось бы очевидным сигналом, предвещающим скорое завершение торговых войн, а также обеспечило рост мировых рынков. Однако, есть и противники данной инициативы, поэтому реакция индексов была умеренной. Фактором локального оптимизма выступают и корпоративные отчеты компаний.

После закрытия сессии довольно неплохие результаты представили American Express и Netflix. Хотя Morgan Stanley в отличие от банков, отчитавшихся ранее, инвесторов порадовать не смог. Опубликованная макростатистика оказалась лучше ожиданий – как индекс производственной активности, так и число первичных заявок на пособие по безработице.

Нефть в конце недели получает повод для роста после ежемесячного отчета ОПЕК. Согласно данным организации, в декабре добыча картеля сократилась на 750 тыс. баррелей в сутки от прежнего уровня. Большая часть снижения пришлась на Саудовскую Аравию, как и было заявлено министром энергетики страны ранее. На этом фоне котировки Brent сегодня способны укрепиться до 62.50 – 63 долларов за баррель.

В лидерах российской фондовой секции вновь были бумаги En+ и Rusal, после того как сенат не смог заблокировать инициативу по снятию санкций с компаний, ранее инициированную Минфином. В ближайшие дни должно быть объявлено решение властей США. В данный момент вероятность благоприятного исхода довольно высока.

«Детский мир» опубликовал данные по выручке за 2018 год по МСФО. Показатель увеличился на 14.3% к прошлому году, что лучше динамики продуктовых ритейлеров. На наш взгляд, акции компании сохраняют потенциал роста, тем более на фоне вероятной продажи компании в ближайшее время.

«ВТБ» вновь проявил активность на рынке прямых инвестиций, купив компанию «Медиалогия». Банк не скрывает намерения перепродать актив на горизонте 3 лет. При этом финансовые показатели приобретенной компании являются довольно скромными в масштабах группы «ВТБ», поэтому результаты банка значительно вследствие сделки не поменяются.

Сегодня ожидаем публикацию производственных показателей НЛМК за 4 кв. 2018. Согласно прогнозам, результаты будут сопоставимы с итогами 3 квартала.