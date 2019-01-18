По итогам торгов 17 января индекс МосБиржи вырос на 0,54% до 2447,64 п., а РТС повысился на 0,35% до 1157,06 п. Начинался день нейтрально, но потенциал позитива уже присутствовал. В американском сенате не смогли протолкнуть обсуждаемую резолюцию о блокировании снятия санкций с активов О. Дерепаски. Документ не набрал трёх недостающих голосов вполне заслуженных антироссийских «ястребов». Благодаря этому возрастает возможность снятия санкций с холдинга En+, капитализация которого выросла на 12,29%, и «РусАл», который подорожал на 3,28%. В «Магните» (+4,66%) новые назначения, которые воспринимаются инвесторами позитивно. К тому же стоит говорить о том, что бумага оказалась в «бычьем» рынке, так как поднялась уже более чем на 20% от своего многолетнего минимума. В бумагах Сбербанка (+1,02%) продолжают отыгрывать позитивную отчётность и перспективу увеличения дивидендов. Ожидания по выплатам постепенно повышаются. В тоже время на противоположном полюсе рынка оказались бумаги «АЛРОСА» (-2,27%) и X5 Retail Group (-2,13%). Конкуренция в розничном секторе возрастает, а вот расходы населения растут лишь благодаря инфляции. Соответственно, X5 Retail Group будет сложно удержать прежние высокие темпы роста.

Рубль провёл день в ослаблении, но затем смог вернуть себе потерянное на вечерних торгах. Инфляция в РФ к середине января оказалась ниже ожидаемой, что открывает перспективу возобновления снижения ставки ЦБ РФ в II полугодии. Руководитель департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов полагает, что инфляция вернётся к 4% уже к началу 2020 года. Меж темх международные резервы РФ составили $472,6 млрд на 11 января. По итогам 2018 года положительное сальдо платёжного баланса достигло исторического максимума в $114,9, положительное сальдо торгового баланса выросло до $194,4 млрд. Положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило $67,5 млрд. В начале 2019 года положительные значения сохранятся, хотя динамика будет хуже, чем в 2018 году. Соответственно, интерес к рублёвым активам во многом определяется перспективой более быстрого ухода инфляции к целевому значению и роста вероятности возвращения ЦБ РФ к снижению ставки. И, естественно, наличие резервов, которые будут превышать внешнюю задолженность, также нельзя игнорировать. К вечеру четверга доллар почти не изменился относительно среды, оставшись на отметке 66,37, а евро ослаб на 0,03% до 75,587.

Торги в США начинались негативно, но в течение дня ситуация менялась вслед за новостями. Неприятным утро стало благодаря отчёту Morgan Stanley (-4,41%), который не дотянул до прогнозов Wall Street. Розничная сеть Signet Jewelers (-24,67%) сообщила о слабых продажах в минувший период праздников, а также существенно снизила ожидания на 2019 год. Однако все эти корпоративные неприятности отошли на второй план, когда появились сообщения о дискуссии чиновников администрации Д. Трампа по возможности ликвидации некоторых барьерных тарифов для Китая. Данный шаг, по мнению министра финансов С. Мнучина, позволит стимулировать Китай к достижению договорённостей по всему спектру торговых проблем, а также успокоит финансовые рынки. Меж тем торговый представитель США Роберт Лайтхэйзер выступает против такого подхода, поскольку он может создать впечатление слабости США. Впрочем, всё это в большой мере информационный шум, который создаёт Wall Street Journal. Меж тем в США инициировано официальное расследование по промышленному шпионажу компанией Huawei. Кроме того, правительство продолжает жить с урезанным бюджетом уже 27 дней подряд, что приводит к почти курьёзным вещам. Лидер демократов в Палате представителей Ненси Пилоси предложила Д. Трампу отложить своё выступление перед Конгрессом, а сам Д. Трамп предложил Пилоси отказаться от поездок в другие страны или делать это за свой счёт. Однако экономика продолжает работать и в таких условиях. Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось на прошлой неделе до 213 тыс. с 216 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии неожиданно взлетел до 17,0 п. в январе по сравнению с 9,1 п. в декабре. По итогам дня DJIA вырос на 0,67% до 24370,10 п., а S&P 500 поднялся на 0,76% до 2635,96 п.

Забота С. Мнучина о финансовых рынках была с воодушевлением воспринята азиатскими инвесторами. Однако это не касалось производителей компонентов для Apple, которые обеспечили пессимистов новостями о снижении прогнозов по финансовым показателям. Власти КНР объявили о том, что вице-премьер Лю Хэ посетит США 30-31 января с целью дальнейшего проведения переговоров. В Японии темпы роста общенационального индекса потребительских цен снизились в декабре до 0,3% по сравнению с 0,8% в ноябре, что способствовало дальнейшему ослаблению иены до 109,4 за доллар. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20669,06 п. (+1,31%), Hang Seng — 27043,67 п. (+1,08%), Shanghai Composite — 2584,38 п. (+0,97%).

Дискуссии о ликвидации части заградительных пошлин США против Китая стимулировали рост котировок нефти. Кроме того, свежий доклад OPEC показал, что картель снизил производство на 751 тыс. баррелей в декабре до 31,58 млн баррелей в сутки. Соответственно, данные поводы позволили немного забыть о том, что добыча в США достигла очередного рекорда в 11,9 млн баррелей суточной добычи. Золото удерживалось в непосредственной близости от уровня $1300 за тройскую унцию. Накануне президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс говорил о том, что наступило время, когда ФРС стоит сделать паузу в повышении ставки из-за роста неопределённости в экономике. Однако самое интересное продолжает происходить с котировками палладия. В 2018 году потребление металла автомобильной промышленностью достигло 8,5 млн тройских унций, что на 47% больше, чем, к примеру, в 2010 году. Дефицит металла на глобальном рынке достиг 1,1 млн тройских унций. Кроме того, стремительный рост цены палладия может быть связан с тем, что вопрос поставок из РФ неожиданно возник в контексте санкционных усилий американского Конгресса. Возможно, что это спекуляции, но с начала 2018 года металл подорожал почти на 30%. В то же время стоит отметить значительный разрыв в ценах палладия и платины, что может стимулировать производителей автомобилей к использованию более дешёвого металла в катализаторах ДВС. Соответственно, идея продажи спреда стоит того, чтобы о ней задуматься. К 9:00 мск Brent — $61,88 (+1,14%), WTI — $52,99 (+1,20%), золото — $1290,7 (-0,12%), медь — $5952,5 (+0,75%), никель — $11670 (+0,69%), палладий — $1377,2 (+2,15%), платина — $815,6 (+0,41%).

Индекс доллара подрастал на 0,05% до 95,753 п.

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские рынки рассчитывают на прогресс переговоров США и КНР по торговым вопросам. Отечественный рынок начнёт торги в плюсе, а у рубля появляется шанс двинуться в сторону отметки 66,00 за доллар.