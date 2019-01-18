Вчера СМИ сообщили о том, что входящий в группу Аэрофлот (AFLT RX – рекомендация пересматривается) бюджетный авиаперевозчик «Победа» прекратил продажу билетов на свои международные рейсы из аэропорта «Пулково» с вылетом в марте. Этому решению предшествовали задержки рейсов лоукостера в «Пулково», вызванные предполетными проверками вылетающих за рубеж самолетов. Авиакомпания не публиковала официального комментария в связи со сложившейся ситуацией. Вместо билетов на прямые международные рейсы с датой вылета в марте на сайте Победы вчера предлагались билеты из «Пулково» с пересадкой на международный стыковочный рейс в московском аэропорте «Внуково».

Высокая оборачиваемость самолетов – ключевой фактор бизнес-модели лоукостера. Бизнес-модель лоукостера предполагает продажу пассажирам авиабилетов дешевле, чем у классических авиакомпаний, за счет ряда факторов, в числе которых – высокая оборачиваемость самолета в аэропорту. Так, один самолет бюджетного авиаперевозчика за сутки совершает несколько рейсов, что делает вопрос о времени разворота самолета в аэропорту критичным. Задержка в аэропорту одного самолета лоукостера может повлечь за собой нарушение всего расписания полетов.

Сложившаяся ситуация является иллюстрацией того, как регулирование вступает в противоречие с интересами бизнеса и, в частности, препятствует решению вопроса общегосударственной важности о повышении доступности цен на авиабилеты для населения. Возникает вопрос о жизнеспособности бизнес-модели лоукостера в нынешней регуляторной среде, ведь за исключением Победы все российские лоукостеры прекратили свою деятельность. Позитивный сценарий предполагает, что в ближайшее время будет найден компромисс и компания продолжит продажи билетов на международные рейсы из Пулкова. В этом случае, учитывая глубину продаж, она будет в состоянии наверстать продажи и минимизировать ущерб для финансовых показателей. Худшим сценарием для котировок акций Аэрофлота может стать продолжение конфликта и дополнительные проверки в других аэропортах, в частности в аэропорте базирования Победы – «Внуково».