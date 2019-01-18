Глобальные площадки завершают неделю весьма оптимистично в отсутствие негативных макроэкономических данных и в целом неплохих финансовых отчетов американских компаний. Дополнительную поддержку рынкам в конце недели преподнесли спекуляции относительно возможного снижения американских пошлин в отношении Китая. Впоследствии данные сообщения были опровергнуты. Предстоящая неделя может оказаться более сложной для глобальных площадок. Неделя стартует публикацией макроэкономической статистики из Китая (данные по ВВП в 4 квартале). С учетом того, что в последнее время китайский опережающий индикатор деловой активности опустился ниже 50 пунктов, а в декабре китайский экспорт и импорт продемонстрировали отрицательные темпы роста, неделя может начаться с негативной макроэкономической статистики и подпортить тот оптимизм, который сейчас сохраняется на большинстве площадок. Для пары EURUSD ключевым событием предстоящей недели станет публикация опережающих индексов деловой активности PMI по европейским странам и для Еврозоны в целом в четверг. В четверг же состоится очередное заседание ЕЦБ, где регулятору, возможно, придется признать, что замедление европейской экономики является более продолжительным, чем предполагалось ранее. На этом фоне пара EURUSD может вернуться ближе к отметкам 1.13.

Российский валютный рынок

Рубль в ходе утренних торгов пятницы демонтирует попытки укрепиться в основных валютных парах на фоне позитивной динамики нефтяных цен и нейтральном внешнем фоне в отношении рисковых активов. Валюты развивающихся рынков сегодня не демонстрируют единой динамики. Позитив в отношении торговых переговоров между США и КНР не получил развития, поскольку Минфин США опроверг сообщение о возможности снижения пошлин на китайские товары. Сегодня в фокусе рынка будет отчет рейтингового агентства S&P, которое опубликует решение по суверенному рейтингу и прогнозу по России. Изменений рейтинга и прогноза мы не ожидаем, однако участники рынка могут обратить внимание на содержание пресс-релиза, в котором компания отметит риск-факторы. Поддержкой для рубля в краткосрочной перспективе продолжит выступать фактор налоговых платежей, ориентиры по паре USDRUB 66-67.