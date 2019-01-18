С начала года недельные цифры по инфляции демонстрируют достаточно слабую реакцию на повышение НДС: в первую неделю января цены выросли на 0,5% н./н., а во вторую – на 0,2% н./н. Обычно в первые недели инфляция немного выше, т.к. происходит индексация тарифов на общественный транспорт (они выросли на 2,2-3,7% н./н.) и первый раунд повышения тарифов ЖКХ (за две недели они выросли в среднем более чем на 1% н./н.). Кроме того, немного ускорился рост цен на бензин, что могло явиться не только результатом повышения НДС, но также и отголоском повышения акцизов на бензин с 1 января 2019 г.

Если из расчета инфляции исключить рост тарифов и бензин, то окажется, что за две недели рост цен составил +0,5% г./г. с начала года. С одной стороны, это показывает, что пока эффект повышения налога оказался очень небольшим (в пределе он должен был составить +1,4 п.п.), а с другой – намекает на то, что годовая инфляция продолжит ускоряться в ближайшие недели. Как мы полагаем, сейчас часть нагрузки ритейлеры пока взяли на себя (чтобы повышение цен в магазинах не выглядело столь заметным) и будут перекладывать ее на потребителя постепенно, в течение месяца-двух. Так, например, в СМИ появляется информация о том, что из-за уже повысившегося НДС компании могут поднять цены в будущем.

Отметим, что такое постепенное повышение цен совсем не соответствует реакции инфляции в других странах, проходивших через повышение НДС (там весь эффект был сосредоточен в рамках месяца, на который пришлось повышение ставки, а в последующие периоды эффект был околонулевой). Как мы полагаем, это различие всецело обусловлено слабым потребительским спросом в нашей экономике. Так, судя по опубликованным вчера данным Росстата, потребительская уверенность продолжила заметное снижение в 4 кв. 2018 г., опустившись к уровням середины 2016 г.

Конечно, делать окончательный вывод о том, что НДС слабо повлиял на инфляцию до публикации ИПЦ за январь рано. При этом ЦБ уже оценил его как сдержанный: ранее регулятор ожидал, что он может составить до +1,5 п.п., а сейчас допускает, что он может оказаться даже ниже +1 п.п. Это уже гораздо ближе к нашим ожиданиям (+0,8 п.п. к месячной цифре). Отметим, что такая оценка эффекта НДС от ЦБ – пожалуй, первый позитивный сигнал от регулятора за последние месяцы. Если эти ожидания подтвердятся на январских данных по инфляции (будут опубликованы 6-7 февраля), то ЦБ, скорее всего, не будет повышать ключевую ставку в феврале. Однако до конца 1 кв. 2019 г., как мы полагаем, ужесточения политики не избежать – в пользу этого говорят и сохраняющиеся внешние риски, и потенциально проинфляционное воздействие интервенций на отрытом рынке, и возможные вторичные эффекты от повышения НДС.