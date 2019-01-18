В пятницу, 18 января, российский фондовый рынок растет на фоне оптимизма инвесторов в отношении торговых переговоров Китая с США: индекс Мосбиржи прибавляет 0,6%, в то время как РТС – 0,9% за счет незначительного укрепления курса рубля.

Рынки вдохновились сообщениями СМИ о том, что министр финансов США Стивен Мнучин выступает за смягчение тарифов в отношении импорта из Китая для снижения волатильности на фондовых рынках. Тот факт, что в Администрации эту информацию не подтвердили, инвесторы проигнорировали и перешли к покупкам.

Новость об отмене поездки американской делегации на форум в Давосе также не вызвала ни у кого опасений, поскольку торговым переговорам с Китаем это никак не угрожает. Следующий этап обсуждений состоится в Вашингтоне: вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ встретится с торговым представителем США Р.Лайтхайзером и министром финансов С.Мнучином 30-31 января, т.е. через неделю после Давосского форума.

На этом фоне азиатские рынки уверенно завершили день на «зеленой» территории, а европейские индексы торгуются в хорошем плюсе. Российскому рынку дополнительную поддержку оказывают растущие нефтяные котировки, которые сегодня прибавляют 1%. Вероятно, поводом стало сохранение, а не понижение, прогнозов по росту спроса на нефть в 2019 г. (+1,4 млн баррелей в сутки) в рамках январского отчета.

В лидерах роста на российском рынке снова акции компаний финансового сектора (+1,5% по отраслевому индексу) благодаря дорожающим бумагам Мосбиржи (+3%), ВТБ (+2,3%) и Сбербанка (+0,9% по обычке и префам).