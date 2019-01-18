Netflix отчиталась о результатах четвертого квартала. Выручка компании составила $4,187 млрд против $4,2 млрд, которые предполагал общерыночный консенсус. При этом прибыль на акцию (EPS) превзошла прогноз на $0,06 и достигла 30 центов. Средний прирост числа платных подписчиков оказался равен 26% г/г, а средняя цена за подписку повысилась на 3% с учетом курсовых разниц. Последний пункт говорит о том, что более дорогую подписку с улучшенным качеством «картинки» и на бОльшую аудиторию выбирает незначительная часть аудитории Netflix.

За весь 2018 год выручка компании поднялась на 35%, до $16 млрд, а операционная прибыль почти удвоилась и достигла $1,6 млрд. Платных подписчиков стало на 29 млн больше, чем год назад, что говорит об усилении интереса к Netflix. Последние новинки, по словам представителей самого потокового сервиса, пользуются большим спросом. Например, фильм в жанре апокалипсиса Bird Box за первые четыре недели просмотрели 80 млн человек. Это достаточно высокий показатель: если бы фильм посмотрела та же аудитория в кинотеатрах, он мог собрать порядка $600-700 млн при бюджете менее $20 млн. Таким образом, возврат инвестиций оказался в 30 раз больше расходов.

Однако на этом хорошие новости в квартальном отчете Netflix заканчиваются, поскольку на первый квартал 2019 года прогноз по выручки снижен. Согласно обновленным данным, ожидается рост на 21%, а это на 7% ниже среднего темпа за последние восемь лет. Если же возвращаться к успешному, по мнению Netflix, фильму Bird Box, то с этим успехом не все так очевидно. Фильм имеет рейтинг пользователей 6,7, а большинство комментаторов пишут, что он скучный, бессмысленный и не имеет хорошей концовки. Более того, судя по отзывам, большая часть пользователей не досмотрела фильм до конца. Это говорит о проблемах с контентом, в который Netflix вливает огромные средства. Только за 2018 год компания получила отрицательный свободный денежный поток в размере $3 млрд, и даже с учетом повышения цены на самое популярное предложение подписки на 18%, аналогичные результаты будут и в 2019 году. На фоне усиливающейся конкуренции Netflix вряд ли сможет поднять стоимость подписки без потери доли рынка с появлением новых стриминговых сервисов от Disney и WarnerMedia. 2019 год будет очень сложным для Netflix, поэтому я ожидаю нейтральную динамику в акциях медиакомпании.