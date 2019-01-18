К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы находились в небольшом плюсе ввиду благоприятного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск вырос на 0,4% до 2457,51 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,82%, до 1166,49 пункта.

Рубль к середине дня изменился незначительно против доллара и евро. Доллар находился чуть ниже 66,50 руб, а евро – чуть ниже 76 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали гдр En+ (+10,62%) и акции ВТБ (+2,55%). В лидерах падения были котировки “Россетей” (-1,36%) и акции “ИнтерРАО” (-1,20%).

Бумаги En+ по-прежнему поддерживали ожидания снятия санкций с компании.

С технической точки зрения акции ВТБ продолжают восстановление с минимумов, достигнутых в конце декабря. Показания дневного графика умеренно позитивны и показывают увеличение объема торгов при повышении акций. Тем не менее бумаги столкнулись с сопротивлением 3,655 коп, неспособность завершить день выше которого может вызвать коррекцию. Сигналом в пользу более масштабного снижения стало бы падение акций ниже 3,60 коп. Пока же имеет смысл сохранять “длинные” позиции с расчетом на движение в район 3,70 коп или частично фиксировать прибыль у сопротивления.

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня складывается позитивный. Нефтяные цены растут примерно на 1%, получая поддержку от данных Международного энергетического агентства о сокращении нефтедобычи ОПЕК в прошлом месяце. Мировая нефтедобыча при этом также снизилась. В пятницу вечером еженедельный отчет по буровой активности опубликует Baker Hughes.

Торги на биржах Европы проходят в оптимистичном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 недавно подскочил на 1,7% на оптимизме в отношении торгового конфликта США и Китая. Власти США, однако, пока не подтверждают согласия всех ключевых инстанций с возможностью ослабления импортных пошлин для КНР.

Фьючерс на индекс S&P500 недавно прибавил около 0,4%.

Позже в течение дня стоит ожидать промышленное производство США в декабре (17.15 мск), предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе (18.00 мск).

Техническая картина и прогнозы

Российские фондовые индексы в первой половине сессии устремились вверх, обновив годовые максимумы (2464 пункта для индекса Мосбиржи и 1170 пунктов по индексу РТС), в то время как рубль, ввиду близости важных сопротивлений (66 руб по доллару и 75 руб по евро), сохранял стабильность. Не исключено, что положительное начало торгового дня в США добавит российским активам оптимизма.