К середине торгов индекс МосБиржи подрастал на 0,36% до 2456,55 п., а РТС рос на 0,76% до 1165,90 п. Внешний оптимизм поддерживает рост российского рынка. Однако рост этот оказался незначительным, если сравнивать с внешними площадками. Впрочем, бумаги En+ и «РУСАЛа» продолжают восхождение на возросшей вероятности снятия санкций. «Северсталь» увеличила продажи стальной продукции в 2018 году на 2%, а «НЛМК» показал рост продаж на 7%. Впрочем, реакция рынка на корпоративную статистику была почти нулевой. Среди растущих бумаг также были АФК «Система», X5 Retail Group, Московской биржи. X5 Retail Group и «Магнит» оказались среди самых быстро растущих торговых сетей в мире за 2018 год. Акции «ВТБ» также среди лидеров дня, поскольку сильно отстали от рынка в текущем году. Самыми слабыми бумагами дня оказались «Россети», «САФМАР», «Интер РАО» и «Аэрофлот». Бумаги «Аэрофлота» продолжают демонстрировать достаточно высокую корреляцию с ценами на нефть. Активность на рынке была достаточно высокой и к середине дня объём сделок на основной секции Московской Биржи приблизился к отметке в 19 млрд рублей.

Рубль начинал день с укрепления, но в конце недели сталкивается с желанием спекулянтов зафиксировать прибыль. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4105 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,87%, недельная до 7,91%, а месячная остаётся на уровне 8,23%. На текущей неделе рубль заметно укрепил свои позиции благодаря высокому спросу на ОФЗ и приближающемуся налоговому периоду. Кроме того, нефть смогла закрепиться выше $60, а макроэкономические данные указывают на сохранение таких важных параметров, как положительный платёжный и торговый балансы и даже профицит бюджета. Кроме того, история с активами О. Дерепаски показывает, что у санкционного потока бывают и обратные движения. Поэтому риски ослабления рубля в январе становятся не столь значительными.

Европейские индексы демонстрировали существенный рост. Основные покупки сосредоточились в акциях производителей автомобилей и прочих экспортёров. Информация об обсуждении в США вопроса частичной или полной отмены импортных заградительных пошлин против Китая вселяет надежду на позитивный исход переговоров Вашингтона и Пекина по торговым вопросам. В конце января вице-премьер КНР Лю Хэ посетит США, чтобы провести очередной раунд переговоров. Сам американский Минфин опроверг подобные спекуляции, но рынкам хватило и надежды на надежду. Собственно говоря, позитивные ожидания позволяют MSCI World Index расти уже четвёртую подряд неделю. И немного статистики. Розничные продажи в Великобритании выросли в декабре на 3% в годовом выражении при ожиданиях 3,6%. Между тем за декабрь продажи сократились на 0,9%.

Рынок нефти также рассчитывает на завершение торговой войны, но есть и другие важные события. За последний месяц в Нигерии боевики Боко Харам убили более сотни военнослужащих, а также спровоцировали бегство десятков тысяч местных жителей. Благодаря своим нападениям на регулярную армию союзники ИГ получили в свои руки значительные запасы вооружений и боеприпасов, что может стать основой для расширения зоны боевых действий, вплоть до нефтедобывающих районов. В долгосрочном плане картина для нефти не столь позитивная. Международное энергетическое агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в текущем году на уровне 1,4 млн бар. в сутки. То есть мировое потребление достигнет 100,7 млн бар. в сутки. Однако комбинация более слабого роста мировой экономики с активным наращиванием добычи в США приведёт к давлению на котировки «чёрного золота».

Индекс доллара подрастал на 0,02% до 95,718 п. Сырьевые валюты существенно не изменялись относительно «американца».

Перед стартом торгов в США фьючерсы на основные американские индексы демонстрировали рост от 0,4% в S&P 500 до 0,65% в Dow Jones. Будущая неделя будет укороченной из-за Дня Мартина Лютера Кинга, который будет отмечаться в понедельник. Поэтому инвесторы торопятся сделать ставки на возможные позитивные новости. Из активных бумаг можно выделить Tesla, которая объявила о сокращении персонала, а также о возможном ухудшении прогноза по прибыли. Netflix накануне отчитался о более активном росте базы подписчиков, о прибыли выше прогнозов, но не смог удовлетворить рынок ростом выручки. Отечественные индексы завершат день в плюсе на фоне внешнего позитива. К тому же котировки нефти могут завершить текущую неделю очередным приростом, что также помогает рублю удерживаться вблизи максимальных значений текущего года.