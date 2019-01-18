На прошедшей неделе мировые цены на нефть показали незначительный прирост, реагируя на продолжающуюся неопределённость в торговых переговорах между США и Китаем, так и во внутриполитической жизни в самих США. Стоимость нефти сорта WTI подросла до уровня $52,80 за баррель, а цены на нефть сорта Brent достигли уровня $61,93 за баррель. Спред между сортами нефти по состоянию на 17 января 2019 г. составил $9,1, отношение спреда к цене сорта WTI составило 17,5%.

Американское правительство пока остаётся частично закрытым, а ФРС США активно смягчает риторику, намекая даже на возможное восстановление программы количественного смягчения. Конечно, подобное развитие событий маловероятно, но рынок уже почти не ожидает повышения процентных ставок в течение 2019 г.

При этом все больше индикаторов указывают на приближающуюся рецессию в мировой экономике, но большинство всё же надеется «на мягкую посадку, нежели на жёсткое приземление». К примеру, МЭА считает, что низкие цены на нефть компенсируют возможное замедление экономического роста и поддержат экономическую активность.

В январском отчёте МЭА оставило прогноз прироста мирового потребления нефти в 2018 и 2019 годах неизменным на уровне 1,3 млн бар. в сутки и 1,4 млн бар. в сутки соответственно. В приросте спроса продолжают доминировать страны вне ОЭСР — Китай и Индия, дающие 62% всего прироста потребления. Рост спроса в ОЭСР замедляется, а 82% прироста потребления приходит из США. Коммерческие запасы нефти в ОЭСР в декабре 2018 г. снизились к ноябрю на 2,5 млн баррелей до 2 857 млн баррелей, что на 0,4% выше, чем в конце 2017 г.

Мировое предложение нефти в декабре 2018 г. составило 100,6 млн бар. в сутки, что на 2,8 млн бар. в сутки выше, чем год назад, но к ноябрю поставки упали. Добыча нефти ОПЕК в декабре составила 32,39 млн бар. в сутки, сокращение наблюдалось в Саудовской Аравии, Ливии, Иране. Мировая переработка нефти в декабре достигла многолетнего рекорда и составила 84,2 млн бар. в сутки, что немного снизило маржу переработки, несмотря на падение цен на нефть. В 2019 г. прирост мощностей по переработке может составить 2,6 млн. бар. в сутки, что станет рекордным уровнем с 1970-х годов. Баланс рынка нефти, по оценке МЭА, вернётся к дефициту в конце 2 квартала 2019 г.

Согласно расчётам заявленных в соглашении ОПЕК+ квот, в первой половине 2019 г. общая добыча нефти странами ОПЕК+ должна сократиться на 1,195 млн бар. в сутки до 43,874 млн бар. в сутки. В частности, добыча нефти странами ОПЕК должна снизиться на 812 тыс. бар. до 25,937 млн бар. в сутки, а добыча странами, не входящими в ОПЕК, сократится на 383 тыс. бар. до 17,937 млн бар. в сутки. Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 322 тыс. бар. до 10,31 млн бар. в сутки, а Россия должна сократить добычу на 230 тыс. бар. до 11,191 млн бар. в сутки.

В процентном отношении фактическое сокращение добычи в странах ОПЕК должно составить 3,02% с учетом исключений, сделанных для Ирана, Ливии и Венесуэлы. Страны, не входящие в ОПЕК, сократят добычу на 2%.

Декабрьская сделка ОПЕК+ продлится шесть месяцев с начала января 2019 г. и будет пересмотрена в апреле 2019 г., в связи с чем уже была анонсирована встреча министерского совета 17-18 апреля 2019 г. В ходе встречи будет обсуждаться возможная реакция США на завершение льготного периода поставок иранской нефти для основных покупателей, в число которых входят Китай и Индия.

По предварительным оценкам, США могут отказаться от санкций в отношении иранской нефти в мае 2019 г., но сократить число имеющих доступ стран к её получению, что снизит вероятность роста цен. Падение поставок из Ирана «до нуля» не ожидается, но экспорт может понизиться до 1,1 млн бар. в сутки.

Кроме того, вероятность ужесточения санкций к возможности поставок иранской нефти будет зависеть от готовности экспортной инфраструктуры на побережье Мексиканского залива США к наращиванию поставок нефти в сторону азиатских потребителей. Существенная готовность американской и канадской инфраструктуры ожидается не ранее конца 2020 г., однако первые прорывы ожидаются уже во 2 полугодии 2019 г., что может оказать значительное давление на цены. Впрочем, Индия уже сообщила о намерении закупать американскую нефть.

Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 11 января 2019 г. выросли на 5 млн бар. и составили 1909,6 млн бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю снизились на 2,7 млн бар. к аналогичной дате прошлого года, импорт нефти снизился до 7,527 млн бар. в сутки, экспорт вырос до 2,966 млн бар. в сутки, внутреннее производство выросло до 11,9 млн бар. в сутки.

По состоянию на 11 января 2019 г. запасы нефти в Cushing составили 41,5 млн бар. против 42,3 млн бар. на позапрошлой неделе и 42,4 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве США не изменились и составили 649,1 млн бар.

По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 11 января 2019 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США сократилось на 4 единицы к предыдущей неделе и составило 873 единицы против 752 единиц на эту же дату 2018 г.

По прогнозу Минэнерго США, добыча нефти в 2019 г. составит 12,07 млн бар. в сутки, а в 2020 г. – вырастет до 12,86 млн бар. в сутки. Скорее всего, Минэнерго США не учитывает текущее снижение цен на нефть и их отрицательное влияние на темпы бурения. Среднесуточная добыча в 2018 г. выросла на 17,2% к уровню 2017 г. и составила 10,86 млн бар. в сутки.

По данным GAC, импорт нефти в Китай в декабре 2018 г. составил 43,78 млн тонн, что на 2,1% выше, чем в ноябре и на 29,9% выше, чем в декабре 2017 г. Общий импорт нефти в 2018 г. вырос на 10,1% к 2017 г. и составил 461,9 млн тонн. Осеннее снижение цен активизировало деятельность независимых НПЗ и закупки нефти в стратегические запасы.

Экспорт нефтепродуктов в декабре снизился на 2,8% к ноябрю 2018 г. до 3,01 млн тонн, а общий экспорт нефтепродуктов в 2018 г. составил 33,48 млн тонн, что на 13% превышает уровень 2017 г.

По оценке CNPC, внутреннее производство нефти в Китае в 2019 г. останется неизменным к уровню 2018 г. и составит 189 млн тонн, переработка нефти вырастет на 4,7% к 2018 г. до 634 млн тонн, видимое потребление нефти вырастет на 6,9% к 2018 г. до 668 млн тонн.