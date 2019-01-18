Российский фондовый рынок заканчивает неделю на оптимистичной ноте и четырехмесячных максимумах. Благодаря внешнему позитиву в течение всего дня покупки в российских акциях преобладали. Так, «быки» были поддержаны ростом рынка энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 62,5 доллара за баррель. Также позитивной динамике способствовала ситуация на внешних фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2,2%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7%. На таком фоне к закрытию пятничных торгов индекс МосБиржи вырос на 1,1%, до 2474 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги EN+, вновь прибавившие более 10%. Компанию им составили акции Системы, ВТБ и МосБиржи, рост которых превысил 3,5%. Хуже рынка торговались Аэрофлот и ИнтерРАО, потерявшие более 1,5%. Благодаря сегодняшнему росту индексу Мосбиржи удалось выйти на максимальные значения с октября прошлого года, а также преодолеть сопротивление на уровне 2450 пунктов, что открывает рынку дорогу к историческим максимумам. При этом, нельзя исключать попыток тестирования этого уровня сверху, что станет проверкой силы покупателей. Отметим, что уже в рамках следующей недели индекс МосБиржи может попытаться переписать исторические максимумы, установленные в районе 2500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи российский рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,2%, уйдя ниже 66,3 рубля, евро снизился на 0,4%, до 75,3 рубля. В ходе торгов «быки» в долларе пытались в очередной раз организовать коррекционное восстановление, однако у них не хватило сил даже чтобы дотянуться до максимумов четверга. Ближе к вечеру, когда на рынке энергоносителей усилились покупки, американская валюта ушла на отрицательную территорию. В рамках следующей недели, даже в случае сохранения текущих уровней в ценах на нефть, рубль будет поддержан продажами валюты со стороны экспортеров, что может позволить паре USD/RUB сделать еще один шаг в направлении ближайшей поддержки, расположенной на уровне 65 рублей.