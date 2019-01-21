Нефть выходит за пределы проторгованного «боковика» и готовится, может быть, к новым атакам, раз «бычьих» факторов на площадке больше. Утром в понедельник баррель Brent торгуется по $62,91.

Численность буровых установок от Baker Hughes за неделю сократилась значительным образом. Так, общее количество упало на 25 шт., до 1050 единиц — это рекордная за три года величина. Нефтяные установки сократились на 21 шт., до 852 единиц, что является минимумом с февраля 2016 года. Газовые упали на 4 шт., до 198 единиц.

У такого существенного снижения показателя есть, в общем-то, логичное объяснение. Прежде всего, это неустойчивость сырьевых котировок — нет стопроцентной уверенности в том, что это не временная коррекция после осеннего обвала цен. На этом фоне сланцевые производители ограничивают активность вышек и не торопятся наращивать добычу — хотя статистика от Минэнерго в этом отношении оказалась вполне оптимистичной (11,9 млн баррелей в сутки).

Цены на Brent могут консолидироваться в коридоре $61,50-63,25, от эффективности пробоя рубежа на $63 будет зависеть дальнейший тренд.



