Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом на очередной порции позитива в отношении торгового спора между США и Китаем.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,36%, закрывшись на отметке 2670,71 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,38%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,03%. Индекс развивающихся рынков MSCI поднялся на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта — до 2,78%.

Игроки с оптимизмом отреагировали на доклад агентства Bloomberg, в котором говорится, что Китай может увеличить свой ежегодный импорт товаров из Соединенных Штатов на общую сумму более $1 трлн, чтобы уменьшить свой торговый профицит до нуля к 2024 году.

За прошедшую неделю S&P 500 вырос на 2,87%, сумев закрепиться над ключевым уровнем 2600 пунктов, который сейчас будет выполнять роль поддержки. И если бенчмарк сможет его удержать, это создаст предпосылки для дальнейшего роста к уровню 2800 пунктов.

Сегодня биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В пятницу нефтяные котировки Brent выросли на 2,35%, закрывшись на отметке $62,62.

Помимо позитивного отчета от Международного энергетического агентства, согласно которому страны ОПЕК в декабре резко сократили добычу "черного золота"(на 780 тыс. баррелей в сутки), игроки бурно реагировали на рост заокеанских биржевых индикаторов. Вслед за подъемом S&P 500 дорожали такие сырьевые товары, как медь (+1,05%), никель (+1,91%) и алюминий (0,92%), и в случае продолжения мажорных настроений за океаном, цена на эталонный сорт Brent может вырасти к отметкам $63,75 — $65 за баррель.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,06%, закрывшись на отметке 2473,61 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2450 и 2420 пунктов, основное сопротивление расположено вблизи исторического максимума 2501,78.

Поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 116500 пунктов. Основное сопротивление 118600 п.

По итогам прошедших торгов российская валюта закрылась на отметке 66,27, прибавив 0,14% по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент локальная поддержка в паре рубль-доллар расположена на отметке 66,15 и основная на 65,90, при прохождении которой рубль может продолжить укрепление к отметкам 65,40 и 65,20.