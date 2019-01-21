• В понедельник МВФ опубликует первый в этом году экономический прогноз. Нас в первую очередь интересует потенциальное изменение взглядов МВФ на макроэкономическую ситуацию в России.

• В чем могут заключаться эти изменения? Согласно оценкам МВФ, представленным в предыдущем отчете за октябрь прошлого года, рост потребительских цен в России в 2019 г. составит 5,7%, а размер ВВП увеличится на 1,8%.

• Исходя из того, что у экономистов МВФ едва ли было время для того, чтобы отразить в своих оценках умеренную реакцию потребительских цен на повышение ставки НДС, на которую указывает статистика недельной инфляции Росстата, мы полагаем, что если в предстоящем отчете инфляционный прогноз МВФ на текущий год и будет понижен, то ненамного.

• Более важно, что в октябре МВФ прогнозировал, что инфляция в принципе не вернется к целевому значению в 4% на прогнозном горизонте: по оценкам фонда, в период с 2020 по 2022 г. инфляция останется на уровне 4,8%, а в 2023 г. замедлится до 4,6%.

• Такой скептицизм относительно инфляционного таргетирования в России резко отличается от оценок, публиковавшихся в период со 2п14 по 1п18, и мы ждем, что он будет оставлен в прошлом, и уже на 2020 или 2021 г. МВФ будет прогнозировать возвращение инфляции к уровню 4%.

• В течение этой недели в швейцарском Давосе будет проходить Всемирный экономический форум. Делегацию России возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин, который выступит в среду с докладом «Сохранение конкурентоспособности России».

• Президент Владимир Путин проведет встречи с руководителями Японии и Турции. Во вторник в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а в среду – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В официальном пресс-релизе не уточняются детали предстоящих переговоров Путина с японским коллегой. Основными темами встречи с президентом Турции, как сообщается, станут вопросы урегулирования в Сирии, а также ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

• Росстат на этой неделе опубликует четыре отчета: в среду – показатели промышленного производства за 2018 г. и оценку инфляции за неделю с 15 по 21 января, а в пятницу – индекс цен производителей за декабрь 2018 г. и основные экономические индикаторы за 2018 г.

• Банк России в понедельник представит данные о размере внешнего долга по состоянию на начало года. Также будут опубликованы данные о долговых обязательствах частных предприятий нефинансового сектора и домохозяйств и объемах денежных переводов из России в остальные страны мира.

• Федеральное казначейство и Минфин опубликуют отчеты об исполнении федерального бюджета за 2018 г.