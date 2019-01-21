Бюджетные денежные потоки остаются главным движущим фактором для однодневных ставок. В пятницу на ситуации с ликвидностью в системе сказалось погашение казначейских депозитов (на 129 млрд руб.), в результате которого ставка однодневного валютного свопа к концу дня поднялась к верхней границе официального диапазона Банка России. Средневзвешенная ставка повысилась до 7,91% (+17 бп), вследствие чего, вероятно, увеличилась и ставка RUONIA (ее последнее значение равнялось 7,58%). Месячная ставка NDF, вслед за однодневной, выросла до 7,69% (+28 бп), в остальных сегментах кривой NDF повышение составило 3–6 бп. Cтавки кросс-валютного свопа в пятницу в целом не изменились, хотя мы отметили рост 4-летней ставки до 7,32% (+12 бп) и небольшое повышение в дальнем конце кривой. Существенных изменений на кривой процентных свопов не произошло – лишь годовая ставка снизилась до 9,11% (-4 бп). 3-месячная ставка MosPrime осталась на уровне 8,58%.

Сегодня рынок США закрыт в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, поэтому торговая активность, вероятнее всего, будет низкой. На текущей неделе начинается период уплаты налогов: в пятницу компаниям предстоит перечислить в бюджет НДПИ и НДС, в понедельник на будущей неделе – налог на прибыль. Ввиду сезонных факторов в январе от корпоративного сектора поступают значительные налоговые платежи, поэтому давление на однодневные ставки должно увеличиться к концу недели.