Индекс доллара (DXY) на прошлой неделе сумел компенсировать часть понесенных ранее потерь. Прошлая неделя на глобальном валютном рынке сложилась умереннопозитивной для американской валюты – доллар сумел частично компенсировать потери последних недель, а индекс доллара (DXY) вернулся выше отметки в 96 пунктов.

Неопределенность с Brexit оказывает сдерживающий эффект на группу европейских валют

В прошлый вторник в Парламенте Британии состоялось голосование по поддержке соглашения о Brexit, которое оказалось провальным (соотношение голосов 202-432). Лидер оппозиционной лейбористской партии Д.Корбин после голосования внес в Парламент предложение о вынесении вотума недоверия Мэй, которое также не было поддержано парламентариями. Сама Т.Мэй пообещала, что подготовит план дальнейших действий по Brexit к понедельнику (сегодняшний день). По факту какого-либо масштабного влияния на глобальные рынки тема Brexit пока скорее не оказывает, но, на наш взгляд, оказывает сдерживающий эффект на группу европейских валют.

Шатдаун в США продолжается

Частичная приостановка работы американских госучреждений продолжается уже более четырех недель, и стороны по-прежнему не способны заключить соглашение. Президент США предложил компромиссный вариант (пообещал на три года продлить программу защиты депортации юных мигрантов), но спикер Палаты Представителей Н.Пелоси отклонила предложения Трампа. Представители демократической партии в Палате Представителей на текущей неделе намерены принять собственные несколько законопроектов для прекращения шатдауна, но далеко не факт, что их подпишет Президент.

Само по себе наличие предложений от сторон по разрешению конфликта демонстрирует начало более активного процесса переговоров, но для сохранения аппетита к риску на глобальных рынках крайне желательно увидеть полноценное разрешение проблемы в ближайшее время. Различные финансовые институты пока расходятся в оценке влияния шатдауна на экономический рост, но в целом консенсус отмечает риски замедления темпов роста ВВП в 1 кв. на 0,5-1,5% при сценарии продолжения шатдауна до конца квартала.

Экономический календарь на текущую неделю наполнен интересными для инвесторов событиями.

Уже в этот вторник в Давосе стартует ежегодный экономический форум, в четверг будут опубликованы индексы деловой активности PMI в ЕС и США, а также состоится заседание ЕЦБ. По паре евро/доллар на текущий момент в качестве справедливого диапазона, на наш взгляд, выступает район 1,14-1,16 долл. Политические риски в обеих сторонах (Brexit в Европе и шатдаун в Штатах) могут при их эскалации привести к резким движениям на валютном рынке.

Рубль завершил прошлую неделю в локальном плюсе, основная группа валют emerging markets — разнонаправленно

Активность торгов в российском рубле на прошлой неделе была не столь высока, но в целом по итогам недели рубль продемонстрировал умеренный рост на 1%. Внешние условия для рубля в последние дни можно охарактеризовать как нейтральные. Основная группа валют развивающихся стран не демонстрирует однонаправленной тенденции (индекс MSCI Emerging market currency index держится под отметкой в 1640 пунктов), на глобальном валютном рынке индекс доллара (DXY) балансирует вблизи 96 пунктов – поводов для роста волатильности в рубле пока не хватает.

Возвращение ЦБ на открытый валютный рынок не несет больших рисков для рубля

В период с 15 января по 6 февраля ЦБ РФ (по поручению Минфина) купит на открытом рынке валюты на сумму в 265,8 млрд руб., соответственно ежедневный объем покупок будет составлять около 230-235 млн долл. В условиях сезонно сильного счета текущих операций в РФ больших рисков для рубля объемы покупок, на наш взгляд, не представляют (объем операций ЦБ с запасом перекрывается притоком по текущему счету).

В контексте этого отметим также пятничную публикацию статистики по платежному балансу от ЦБ РФ

Согласно данным регулятора, по итогам 2018 г. профицит текущего счета составил исторически максимальные значения на уровне в 114,9 млрд долл. По всей видимости, в декабре на фоне снижения нефтяных цен объем положительного сальдо в месячном выражении локально сократился (нехарактерно для декабря), но в то же время оставался на весьма приличном уровне (около 10-11 млрд долл.).

Приближение налогового периода – локальная поддержка для рубля

Напомним, что на конец текущей – начало следующей недели в РФ приходится пик налоговых выплат. 25 января российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 28 января – налог на прибыль (мы ожидаем, что суммарный объем выплат в этот период составит 1,04 трлн руб.). Влияние фактора налогов на валютный курс в этом месяце, на наш взгляд, будет невысоким (внешние условия для рубля важнее).

На горизонте ближайших торговых сессий в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66-67 руб/долл. Фундаментально рубль по-прежнему недорог, но для дальнейшего укрепления желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках.