Текущая неделя стартовала публикацией китайских данных, которые оказались в рамках ожиданий, поэтому не возымели существенного негативного эффекта на основные площадки. Темп роста ВВП Китая замедлился до 6.4% г/г в четвертом квартале (по сравнению с 6.5% г/г в третьем квартале). При этом данные по росту промышленного производства и розничных продаж оказались лучше ожиданий. Тем не менее, опасения относительно замедления китайской экономики рано списывать со счетов, поскольку Китай и США еще далеки от достижения прорывных договоренностей в рамках переговоров по торговым вопросам. Пока же на текущей неделе основной риск более существенного замедления Китая не реализовался, поэтому можно ожидать сохранения на глобальных площадках умеренно оптимистичных настроений, которые поддержат рисковые активы (в том числе, валюты развивающихся стран и рубль). Риски для европейской валюты остаются повышенными на фоне предстоящих публикаций PMI стран еврозоны и заседания Европейского центрального банка в четверг. Пара EURUSD может по итогам недели приблизиться к отметкам 1.13 по сравнению с текущим уровнем 1.138.

Рубль незначительно снижается в основных валютных парах на старте торгов понедельника, однако текущая неделя может оказаться позитивной для российской валюты. Спрос на рисковые активы остается умеренным после того, как статистика по ВВП Китая совпала с ожиданиями рынка, а по теме торговых переговоров США и КНР рыночные игроки сохраняю позитивные ожидания. По данным агентства Bloomberg, Китай рассматривает шестилетний план покупок для того, чтобы увеличить импорт из США, который позволит перестроить отношения между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Однако стоит отметить, что данная информация не получила подтверждения у официальных источников. Также по сообщениям Bloomberg, США и Китай пока не добились заметного прогресса по вопросу защиты интеллектуальной собственности. На этом фоне спрос на рисковые активы скорее останется нейтральным до появления новых сигналов о предвидении переговоров между США и КНР.

Помимо нейтрального для рисковых активов внешнего фона поддержку российской валюте на текущей неделе будет оказывать фактор налоговых платежей, пик которых приходится на пятницу. Кроме того, поддержкой для рубля продолжает выступать позитивная динамика нефтяных цен и предстоящее размещение ОФЗ, где рынку могут быть предложены более высокие объемы (35 млрд. руб. на прошлой неделе). С учетом обозначенных факторов в течение недели рубль может попытаться протестировать отметку 66 в паре с долларом и 75 в паре с евро. Риски для европейской валюты, обозначенные выше, могут позволить рублю лучше чувствовать себя именно в паре с евро.