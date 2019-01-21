В пятницу на рынки вернулся оптимизм, чему способствовали новости о переговорах между США и Китаем по торговому соглашению. Это, в свою очередь, позволило ценам на нефть продолжить расти, и днем они достигали отметки 62 долл./барр., а их резкий скачок вверх вечером до 62,5 долл./барр. пока не повлиял на котировки бумаг. В то же время доходности на долговом рынке США продолжили расти – в пятницу доходность UST10 прибавила еще 3 б.п. и достигла 2,77%. По всей видимости, рост доходности сдерживал спрос на еврооблигации развивающихся рынков, большинство из которых в пятницу показали нейтральную динамику. Однако российские евробонды, как и бумаги Турции и Бразилии, немного прибавили в цене. Рост, впрочем, отмечался лишь в длинных бумагах, которые подорожали на 0,3–0,4 п.п., тогда как среднесрочные выпуски были стабильны.

Спрос на рисковые активы на прошлой неделе, а также рост цен на нефть на 5,7% позволили российским бумагам показать умеренно позитивную динамику, несмотря на повышение доходности UST10 на 8 б.п. Доходности вдоль суверенной кривой РФ опустились в среднем на 6 б.п. – это лучше, чем результаты еврооблигаций большинства стран ЕМ. Сейчас доходности RUSSIA’47 и RUSSIA’29 находятся на уровне 5,4% и 4,7% соответственно. Пятилетний CDS-спред России сократился на 8 б.п. до 135 б.п.

«Вечные» суборды банков и бумаги ГТЛК показали результаты лучше рынка

В корпоративном сегменте в пятницу, как и в четверг, большинство бумаг в цене почти не изменились, но часть выпусков продолжила дорожать. В нефтегазовом секторе евробонды торговались нейтрально, и только GAZPRU’34 (YTM 5,9%) вырос в цене на 0,3 п.п. Среди бумаг госбанков, как и днем ранее, выделился «вечный» суборд ВТБ – он прибавил еще 0,9 п.п. от номинала, а за неделю – 2,2 п.п. и стал лидером среди бумаг госбанков. Позитивную динамику продолжили показывать и суборды частных банков – они прибавили чуть более 1 п.п. В металлургическом секторе в пятницу большинство бумаг в цене не изменились, а по итогам недели стоит отметить бумаги Норильского никеля и Полюса, они подорожали на 0,5–1,2 п.п. и 0,3 0,5 п.п. соответственно. Вновь выросли котировки POGLN’22(YTM 12,5%) – еще плюс 2 п.п., а за неделю – плюс 6 п.п. Евробонды ГТЛК несколько дней подряд показывали хороший рост и в результате за неделю подорожали на 1,2– 1,4 п.п. и были среди лидеров рынка. Сегодня активность на рынке российских еврооблигаций, вероятно, будет низкой, в связи с выходным днем в США. Цены на нефть этим утром немного повышаются. Азиатские рынки растут, как и фьючерсы на американские индексы.