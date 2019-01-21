В пятницу покупки в российском сегменте рублевого госдолга возобновились благодаря утреннему гэпу на нефтяном рынке, когда котировки Brent вплотную приблизились к 62 долл./барр. При этом цены на нефть росли вместе с укреплением доллара, что препятствовало повышению курса российской валюты, который всю основную торговую сессию находился в узком диапазоне 66,3–66,45 руб./долл.

Котировки ОФЗ подросли примерно на 0,1–0,3 п.п., при этом объем сделок в госбумагах едва достиг 16 млрд руб. Спрос на рублевый госдолг на прошлой неделе сохранялся, покупки наблюдались почти каждый день, за исключением четверга. По итогам недели мы видим снижение доходностей вдоль кривой ОФЗ в среднем на 7–15 б.п., при этом с начала года доходности потеряли порядка 30–45 б.п., достигнув уровней середины августа. Министерство финансов, воспользовавшись благоприятным настроем инвесторов, провело самые успешные с конца июля аукционы и доразместило ОФЗ на 35,1 млрд руб. при спросе, более чем вдвое превысившем предложение. При этом, согласно оценке Минфина, 40% ОФЗ были выкуплены нерезидентами. Учитывая, что план финансового ведомства на 1 кв. текущего года предполагает реализацию ОФЗ почти на 40 млрд руб. еженедельно, предложение со стороны Минфина останется высоким.

Однако у нас нет уверенности, что наблюдаемое нами с начала года ралли продолжится в ближайшее время. Во-первых, рост цен на рынке нефти не выглядит сейчас устойчивым и долгосрочным. Во-вторых, пока сложно точно оценить масштаб роста инфляции из-за подъема НДС, что вносит некоторую неопределенность относительно траектории ключевой ставки в ближайшие несколько месяцев. В-третьих, по-прежнему неясна картина с новыми санкциями против РФ. Несмотря на то что вероятен позитивный исход в вопросе санкций против РУСАЛа, это пока не дает никаких гарантий, что не будут введены новые ограничительные меры. Возобновление дискуссии по поводу новых санкций может быстро привести к развороту на российском рынке.