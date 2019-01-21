Мы в целом позитивно смотрим на глобальный рынок акций в 2019 году, но наш фаворит американский рынок, базовый прогноз по индексу S&P 500 составляет 3150 пунктов к концу 2019 года.

Акции – наиболее недооцененный класс активов сейчас. У нас есть несколько причин так утверждать:

• Акции дешевле, чем облигации рейтинга BBB, который считаются аналогом акций по уровню дохода и риска.

• Американский рынок акций оценен всего в 15 EPS, что существенно ниже исторического среднего в 17 EPS.

• Макроэкономическая картина практически идеальна для рынка акций: высокие темпы роста доходов корпораций, низкие реальные процентные ставки, умеренная инфляция, высокая степень уверенности как потребителей, так и менеджеров корпораций.

Мы придерживаемся идеологии по выбору отдельных интересных историй, которые на внутренних драйверах роста будут чувствовать себя лучше рынка как на падении, так и на росте. Например, компания General Motors, автомобильный гигант является лидером в разработке беспилотного транспорта, уже во второй половине 2019 ожидается начало монетизации этого подразделения. При этом на основных автомобильных рынках в последние годы достигнут потолок продаж, а высокая конкуренция ограничивает компании в возможностях по увеличению рыночной доли. Из европейских компаний выделим Nokia, которая является бенефициаром американской политики против телекоммуникационных компаний Китая, также компания является одним из лидеров отрасли в разработке технологий 5G. В цикличной отрасли полупроводников мы выделим акции компании Micron, которые уже интересны к покупке, т.к. мы прогнозируем менее продолжительный спад из-за прагматичных действий основных игроков.

Тем не менее, у нас есть фавориты и среди отдельных секторов. Акции технологических компаний оценены на одном уровне с S&P 500 по мультипликаторам, но темпы роста EPS в IT все ещё заметно выше. В связи с этим мы считаем, что технологический сектор должен торговаться с премией к широкому рынку. Сектор здравоохранения в последние годы выступает в роли защитного, при этом и на растущем рынке показывает хорошие темпы роста, в 2019 мы собираемся запустить ПИФ активного управления на акции биотехнологических компаний. Из более консервативных инструментов отметим сектор драгоценных металлов, особенно производителей золота и серебра.