Цены на нефть восстанавливаются, за неделю Brent прибавила 6%. Позитивными факторами для рынка стали возобновление переговоров между США и Китаем, что снизило риски, связанные со спросом, а также резкое падение добычи ОПЕК+. На неделе также вышли статистические данные по запасам нефти в хранилищах США, которые сократились на 2,7 млн баррелей, к числу активных буровых установок, которое сократилось на 21 единицу.

Министерский комитет ОПЕК+ будет на этот раз контролировать выполнение обязательств каждый месяц, следующее заседание запланировано на 18 марта в Баку. За первое полугодие ОПЕК+ планирует убрать с рынка 1,195 млн баррелей в сутки. Судьбу сделки на второе полугодие определит собрание стран – участниц соглашения 17–18 апреля 2019 года. Так что пока риски возникновения избытка предложения на рынке можно оценить как низкие.

Добыча нефти США продолжает находиться на рекордных уровнях – 11,9 млн баррелей в сутки. И хотя темпы дальнейшего роста будут ограничены производственными возможностями, этот показатель будет играть ключевую роль при принятии решения ОПЕК+ в ближайшие годы.

Администрация Трампа недовольна политической ситуацией в Венесуэле, а именно переизбранием на новый президентский срок Мадуро. Трамп хочет ограничить закупку венесуэльской нефти, а это около 500 тыс. баррелей в сутки. Если санкции будут введены, цены на нефть могут значительно вырасти. Пока же решение по санкциям не принято, но спекуляции на эту тему могут подогревать интерес инвесторов к покупкам контрактов на черное золото.

Цены на алюминий под давлением за счет рекордного производства металла в Китае. Также для рынка алюминия снятие санкций с одного из крупнейших производителей металла — Русала — не является позитивной новостью.

Цены на сталь также снижаются из-за роста производства в США. Цены на металлы значительно снизились в прошлом году, и по некоторым из них открываются хорошие уровни для покупок. Например, мы позитивно смотрим на медь, спрос на который превышает предложение. Послабление в торговых пошлинах между США и Китаем может помочь рынку вернуться к росту.

Цены на палладий на спотовом рынке впервые преодолели уровень 1400 долл. за тройскую унцию. В настоящее время палладий стоит дороже золота на спотовом и фьючерсном рынках. Одной из основных причин роста котировок палладия за последние годы стали фундаментальные факторы: в различных отраслях промышленности сохраняется стабильно высокий спрос на палладий при ограниченном предложении драгметалла. Палладий используется в автомобильной промышленности, особенный спрос на него проявляет Китай.

Рубль не отреагировал на возобновление покупок валюты ЦБ РФ. Это, по всей видимости, обусловлено как благоприятной внешней конъюнктурой, так и тем, что рынок уже заложил в курс возврат ЦБ на валютный рынок в начале года. По той же причине, кстати, в свое время не было и сильного укрепления рубля после того, как ЦБ РФ объявил о паузе покупок валюты на рынке.