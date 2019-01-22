В понедельник рынки США были закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. После открытия торговой сессии российская валюта торговалась вблизи недавно достигнутых максимумов против доллара и евро (66,10 руб. за доллар и 75,15 руб. за евро).

Без Штатов сессия понедельника прошла относительно спокойно. Рублевые пары незначительно выросли в рамках коррекционного движения. Доллар США торговался в узком диапазоне на уровне 66,39 руб., евро – около 75,48 руб. От ослабления рубль сдерживали умеренное повышение нефтяных котировок и налоговый период в России.

Во вторник, 22 января, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,91%, до $62,23. Такое падение обязательно отразится на рублевых парах во время открытия Московской биржи. Я считаю, что по нефти начинается глобальная нисходящая коррекция после 26-ти дневного «бычьего» тренда с $50,05 до $63,06 за баррель.

Юридические лица по фьючерсу на пару доллар/рубль начали закрывать короткие позиции по доллару США. На фоне дешевеющей нефти это негативный фактор для российской валюты. Экспортеры будут оказывать поддержку рублю продажей валютной выручки.

Поскольку уровень 66,00 руб. за гринбек в понедельник устоял, то на сегодня стоит рассмотреть восстановление доллара США до 66,72 руб. Если сопротивление на отметке 66,75 руб. устоит до четверга, то тогда можно будет снова вернуться к сценарию на тест уровня 66,00 руб. за доллар.

На торгах в Азии пара евро/доллар ушла в минус. В связи с этим евро с рублем на открытии Московской биржи окажется под давлением. Зона для открытия находится между отметками 75,25 руб. и 75,34 руб. за единицу европейской валюты. Из неё стоит ожидать восстановления пары евро/рубль, потому что с утра нефть подешевела почти на 1%. Для укрепления евро целевой уровень – это 75,65 руб.