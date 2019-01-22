Дикси (российский ритейлер, оперирующий в основном в формате дискаунтеров и в общей сложности владеющий 2.3 тыс магазинов), Бристоль (формат магазинов шаговой доступности с более 2.5 тыс магазинов в портфеле) и Красное и Белое (быстрорастущий специализированный ритейлер, который в 1П18 занял второе место по темпам роста, открыв 882 магазина; общее количество магазинов превысило 6 тыс) могут объединиться в одну компанию. Право собственности в новой компании может быть разделено следующим образом: 51% будет передан Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, остальные 49% будут принадлежать Сергею Студенникову.

Хотя было раскрыто мало деталей, мы считаем новость негативной с точки зрения восприятия для российских ритейлеров, поскольку эта сделка может привести к созданию более сильного игрока в российском продуктовом ритейле и потенциальному усилению конкуренции. В то же время мы отмечаем, что между Бристолем и Красное и Белое существует значительная синергия, поскольку они работают в одном сегменте. С более чем 13 тыс магазинов и продажами, которые оцениваются в 312.7 млрд руб. за 1П18 (против 734 млрд руб. для X5 и 595 млрд руб. у Магнита) новая компания обгонит Ленту (продажи в 1П18 составили 193 млрд руб.) и станет третьим по величине игроком на российском рынке продовольственного ритейла.