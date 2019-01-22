Вчера Группа Эталон (ETLN LI – без рекомендации) первой среди российских девелоперов, чьи акции торгуются на бирже, опубликовала операционные результаты за 4 кв. 2018 г. и провела телефонную конференцию. В отчетном периоде продажи новых контрактов в натуральном выражении выросли на 30% (здесь и далее – год к году) до 211 тыс. кв. м, а в денежном – на 47% до 24,4 млрд руб. Объем поступивших денежных средств увеличился на 38% до 20,3 млрд руб. По итогам 12 мес. прошлого года продажи в натуральном и денежном выражении увеличились на 23% и 37% до 628 тыс. кв. м и 68,7 млрд руб. соответственно. Доля ипотечных продаж остается на высоком уровне – 41% (хотя немного ниже, чем во 2 кв. 2018 г. – 42%). Средняя цена реализации жилой недвижимости в 4 кв. выросла на 13% до 131 тыс. руб. за кв. м.

Компания снизила долговую нагрузку за счет сокращения приобретения новых проектов. Повышению средней цены реализации способствовало увеличение доли недвижимости бизнес-класса в общем объеме продаж, которая выросла с 7% до 15% в денежном выражении. На конец 2018 г. у компании сформировалась чистая денежная позиция в размере 2,2 млрд руб., тогда как в конце 2017 г. чистый долг составлял 9,7 млрд руб. Снижению долговой нагрузки способствовало как увеличение поступлений денежных средств, так и сокращение приобретения новых проектов. Так, в 2018 г. объем портфеля чистой продаваемой площади уменьшился на 17% до 2,3 млн кв. м, при этом было продано 628 тыс. кв. м, а приобретено только 135 тыс. кв. м.

Компания планирует стать консолидатором отрасли, в том числе за счет M&A. Несмотря на снижение долговой нагрузки и рост поступлений денежных средств, Эталон не собирается менять дивидендную политику и увеличивать коэффициент дивидендных выплат. Компания полагает, что происходящие изменения в регулировании способствуют консолидации отрасли, и планирует в этом году увеличить земельный банк, в том числе за счет M&A. Менеджмент рассчитывает, что в результате приобретений показатель Чистый долг/EBITDA не превысит 2. Операционные показатели компании превысили ранее представленные ориентиры. Новость позитивна для котировок депозитарных расписок Эталона.



