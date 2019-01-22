Акционеры компаний Дикси, Бристоль и Красное&Белое объявили об объединении своих активов. В создаваемой компании 51% акций будет принадлежать владельцам Дикси и Бристоль Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а еще 49% – основателю Красное&Белое Сергею Студенникову.

Объявленная сделка – одна из крупнейших в истории российского сектора розничной торговли. Согласно последним данным, Дикси являлся пятым по величине ритейлером, а Красное&Белое седьмым, в то время как консолидированная выручка всех трех компаний оценивается в 672 млрд руб, по состоянию на 2018 год. Консолидированная компания может стать третьим по величине игроком в секторе продовольственной розницы с долей рынка в 4%.

Операционные результаты Дикси ухудшаются на протяжении уже нескольких лет. Согласно последним данным, в 2017 г. выручка компании сократилась на 9% по сравнению с предыдущим годом, а конкурентные позиции Дикси в формате дискаунтеров ослабли. В целях исправления сложившегося положения в июне 2018 г. акционеры приватизировали компанию и предприняли стратегический перезапуск. Красное&Белое, напротив, лидировала по темпам роста, серьезно ослабив позиции других ведущих игроков в сегменте алкогольной продукции. За последние пять лет численность сети Красное&Белое увеличилась в нетто-выражении на 4 600 магазинов, а продажи выросли в 14 раз. При условии грамотной стратегии новая компания может стать заметным конкурентом остальным игрокам в формате магазинов шаговой доступности. По состоянию на ноябрь 2018 г. совокупная численность магазинов объединяемых сетей составила 13 тыс. против 31 тыс. магазинов под управлением Магнита и X5 Retail по данным на сентябрь 2018 г.

На наш взгляд, российский сектор продовольственной розницы обладает существенным потенциалом для консолидации, учитывая, что доля 10 ведущих игроков на этом рынке составляет всего 35% против 50–70% в странах с развитой экономикой. Сложная операционная обстановка привела к ухудшению финансовых показателей более мелких компаний в последние годы, создав предпосылки для их вытеснения ведущими сетями и переуступки прав аренды. Мы также считаем, что ритейлеры в недостаточной мере используют возможности для качественного роста, который базировался бы на распределении клиентской базы по уровню доходов и географическому признаку, и потенциал цифровизации для повышения эффективности маркетинга и продаж.