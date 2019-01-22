Принимая во внимание устойчивость инфляционных рисков со стороны цен на продовольственные товары и бензин, мы пересмотрели наши прогнозы по инфляции и траектории ключевой ставки Банка России в 2019 году. По нашим оценкам, в новых условиях инфляция ускорится до 5.7% г/г в 1к’19 (5.0% г/г ожидалось ранее), а затем планомерно замедлится до 4.6% г/г к концу года. На этом фоне, мы ожидаем еще одно повышение ключевой ставки на 25бп в марте 2019 г. до 8.00% в качестве превентивной меры для сдерживания вторичных эффектов и роста инфляционных ожиданий, которые очень чувствительны к ценам на продукты и бензин. При этом, ожидаемое уверенное замедление инфляции к концу года создает условия для разворота политики в сторону смягчения уже в 1к’20 (SGe: —50бп в 1к’20).

Кроме того, мы обновили наши прогнозы по USD/RUB на 2019 год с 65.5 до 66.0 в среднем за год на фоне понижения прогнозной траектории цены на нефть на $9 (до $64/барр. Brent в 2019). Мы, по-прежнему, не ожидаем значительных потерь позиций рубля благодаря уверенному профициту текущего счета (SGe: $96 млрд). По меньшей мере он может компенсировать как покупки валюты Банком России (SGe: $48 млрд), так и умеренный отток капитала (SGe: —$49 млрд). При этом, в базовом сценарии мы моделируем лишь умеренно-негативный санкционный шок, без значительного влияния на экономику.