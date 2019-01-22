Как сообщает ЦБ, внешний долг России составил $454 млрд на конец 2018 г., снизившись с $518 млрд в конце 2017 г. Корпоративный внешний долг (долг банков и компаний) снизился с $448 млрд в 2017 г. до $398 млрд в 2018 г.; при этом чистые долговые выплаты составили всего $32 млрд, тогда как оставшаяся часть снижения пришлась на эффект валютной переоценки, вызванной ослаблением рубля.

Мы считаем эту новость негативной, так как мы ожидали, что чистые выплаты по долгу достигнут примерно $35-40 млрд в 2018 г.. Оказавшиеся ниже ожиданий выплаты по внешнему долгу указывают на то, что большая доля чистого оттока капитала связана с оттоком спекулятивного капитала или другими транзакциями, которые, в отличие от долговых погашений, совсем не улучшают макроэкономическую картину России. Стоит отметить, что $32 млрд, выплаченные в 2018 г., лишь немного превышают $27 млрд, которые были выплачены в 2017 г. Тем не менее, с 2014 г. российские банки и компании погасили уже $161 млрд чистыми, что указывает на постепенное снижение влияния внешних рисков на экономику России.