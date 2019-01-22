К концу 2018 г. внешний долг РФ снизился до 454 млрд долл. За год снижение составило свыше 64 млрд долл. Сокращение внешней задолженности в значительной степени объясняет ускорение оттока капитала частного сектора, который по итогам года составил 67,5 млрд руб. Но объяснять отток капитала исключительно снижением внешней задолженности было бы неверно. Например, оценка внешнего долга учитывает долг в рублях перед нерезидентами, его оценка в валюте уменьшилась из-за снижения курса рубля в прошлом году (к доллару рубль в 2018 г. потерял более 20%). Также было зафиксировано сокращение госдолга, которое не включается в потоки капитала частного сектора. Тем не менее, несмотря на ускорение оттока капитала год к году, после публикации данных по динамике внешнего долга картина не кажется столь мрачной.

Интервенции ЦБ на валютном рынке вчера сократились до 7 млрд руб. Ежедневный план покупок сейчас составляет 15,6 млрд руб., но это вовсе не означает, что регулятор обязан постоянно следовать этому плану. Сокращение объема покупок вчера могло быть связано с тем, что рынки в США были закрыты, из-за этого активность на валютном рынке ослабевает. Иногда в такие дни ЦБ вообще отказывается от покупок валюты и переносит остаток на следующий день. В целом же сейчас Банк России придерживается плана интервенций, не допуская существенного влияния на курс рубля. Мы полагаем, что с учетом традиционно сильного баланса счета текущих операций в начале года интервенции пока не будут сказываться на курсе рубля.