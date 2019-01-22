Мировые фондовые площадки сегодня торгуются в минусе, так как инвестсообщество опасается, что Китай и США не могут договориться по принципиальным вопросам защиты интеллектуальной собственности. Новости о том, что американские власти намерены экстрадировать топ-менеджера Huawei из Канады, вновь омрачают перспективу достижения конструктивных договоренностей между странами. Торговый конфликт заставил МВФ в очередной раз снизить прогноз роста мировой экономики, и это также не добавляет оптимизма инвесторам.

Настроения на рынках стали практически прямой функцией от торговых отношений Китая и США. Их неспособность разрешить конфликт способна в один миг свести на нет весь оптимизм начала года и вернуть фокус внимания инвесторов к рискам, которые игнорируются сейчас. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 на этом фоне снижаются почти на 1%. Японский Nikkei теряет около 0,5%. Примерно так же опустились европейские фондовые индексы, на которые дополнительное давление оказывает сохраняющаяся неопределенность в отношении Brexit.

Наблюдается усиление спроса на безопасные активы. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США ушла немного ниже 2,75%. Золото торгуется в плюсе. Нефть Brent дешевеет к $62 за баррель. Таким образом, аппетит к риску довольно слаб, и это ухудшает перспективы американского рынка перед открытием после выходного дня. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 опустится на 0,9%, до 2645 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по продажам жилья на вторичном рынке США за декабрь. Консенсус предполагает снижение показателя, что может быть обусловлено уменьшением активности покупателей в праздники и не является тревожным сигналом.

Техническая картина свидетельствует о том, что S&P500 сохраняет шансы продолжить восходящее движение, если удержится выше отметок 2625 (50-дневная скользящая средняя) и 2643 (50%-й уровень ретрейсмента по Фибоначчи коррекции, тянущейся с октября). Сегодня индекс может стремиться закрыть гэп от 18 января, что, вероятно, будет способствовать более здоровому росту.

Квартальные отчеты сегодня до открытия основной сессии представят Johnson & Johnson, The Travelers и Halliburton, из которых только у первой ожидается рост прибыли. После окончания торгов отчитается IBM, по которой прогнозируют снижение прибыли.