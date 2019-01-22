Внешний долг России в 4К18 снизился на $16,5 млрд до $453,7 млрд (27,7% от ВВП), до минимальной отметки с 2009 года. 4К18 стал третьим кварталом подряд, когда внешний долг страны фиксировал снижение, которое по итогам года составило $64,4 млрд. Ограниченный доступ российских эмитентов к внешнему рефинансированию, геополитические риски и неблагоприятная для активов развивающихся рынков внешняя конъюнктура, наблюдавшаяся на протяжении большей части минувшего года, обусловили планомерное сокращение внешнего долга России начиная с 2К18.

Вложения нерезидентов в российские суверенные еврооблигации в 4К18 увеличились на $0,6 млрд до $17,0 млрд. Согласно нашей оценке, в результате этого доля иностранцев на рынке суверенных бумаг выросла с 46,3% в 3К18 до 48,5%. Вероятно, это увеличение связано с прошедшим в декабре размещением номинированных в евро бумаг Россия-25 объемом 1 млрд евро, в рамках которого нерезиденты приобрели 51–56% выпуска, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.