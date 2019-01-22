Европейская комиссия организовала трехсторонние, с участием России и Украины, переговоры о транзите российского газа через Украину после 2019 года. Действующий транзитный контракт Газпрома с Нафтогазом истекает в конце этого года. Это очередной раунд переговоров о продлении сроков действия транзитного контракта, но, как мы и ожидали, пока сторонам не удалось добиться продвижения процесса переговоров. Одним из ключевых камней преткновения стало недавнее решение Стокгольмского арбитража, согласно которому Газпром должен компенсировать Нафтогазу ущерб в размере $2,6 млрд по действующему транзитному контракту. Газпром подал апелляцию на это решение, в то время как Нафтогаз активно добивается его исполнения в различных юрисдикциях. Газпром с мая 2018 года временно прекратил размещения еврооблигаций из-за сопутствующих юридических рисков, но с ноября возобновил размещения после позитивных решений нескольких судов общей юрисдикции (в частности, Англии и Швейцарии) по поводу обременений на свои активы в этих странах.

Как мы полагаем, вероятность того, что стороны в краткосрочной перспективе достигнут соглашения по данному вопросу, низкая, и это подразумевает риски транзитных поставок уже в следующем отопительном сезоне. Очередная трехсторонняя встреча предварительно запланирована на май этого года, т.е. на период после президентских выборов на Украине, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



