О проблемах и необходимости докапитализации Московского Индустриального Банка ходили слухи еще год назад, что связывали с деятельностью печально известного обанкротившегося застройщика Urban Group. Банк предпринимал усилия по привлечению дополнительного капитала и собирался разместить допэмиссию, но эмиссия была приостановлена ЦБ РФ из-за нарушений. Банк был убыточным на протяжении нескольких лет, по итогам 9 месяцев 2018 года его убыток составлял около 2,5 млрд рублей, на 1 декабря 2018 года – уже 2,8 млрд рублей. По нормативам достаточности капитала он проходил по границам нормы, что с учетом хронической убыточности организации создавало дополнительные риски.

С 22 января в банк введена временная администрация, затем пакет акций банка будет передан ФКБС. В рамках санации через Фонд консолидации банковского сектора банку чуть позже могут быть выделены средства на ликвидацию финансовых проблем. По моим оценкам, речь идет о сумме не менее 10-15 млрд рублей. В дальнейшем после оздоровления и выделения «плохих» активов из банка полученный пакет акций банка может быть выставлен на аукцион. На базе же «плохих» активов, выделенных из этого банка и других ранее санируемых финансовых организаций, планируется создать фонд «плохих» активов.

Схема санации через ФКБС, на мой взгляд, работает достаточно эффективно, она приносит наименьший ущерб клиентам банка и вкладчикам. Схема уже отработана на таких банках, как «Открытие», «Бинбанк», «Промсвязьбанк», «Советский», «Траст» и «Рост Банк».