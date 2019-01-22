В понедельник золото торговалось в узком диапазоне $1 277 – 1 283,5/унция после резкого снижения в пятницу. По итогам дня желтый металл практически не изменился в цене (минус 0,1%). Сегодня утром доллар начал укрепляться: пара EUR/USD снизилась на 0,14%, золото котируется по $1 277 – 1 279/унция. Мы наблюдаем продолжение двухнедельного тренда на укрепление доллара и поэтому видим дальнейшие риски для цен на золото в ближайшие дни.

Настораживающим фактором является и сокращение вложений в ETF. По данным Bloomberg, в пятницу они находились на максимальном с апреля 2013 года уровне, а в понедельник впервые за 17 дней были зафиксированы чистые продажи (87 тыс. унций, или минус 0,1%).

Сегодня в США первый рабочий день на этой неделе (вчера торги не проводились в связи с Днем Мартина Лютера Кинга). Мы ожидаем пресс-релиза OFAC с комментарием по ситуации вокруг Группы РУСАЛ и дальнейшего развития ситуации вокруг приостановки деятельности правительства США.

Цены на цветные металлы оказались вчера под давлением

Вчера негативный настрой на рынках цветных металлов усилился, и все котировки снизились, причем медь и алюминий понесли потери во второй половине дня. Сегодня утром рынки снова открылись снижением. Медь опустилась в цене ниже $6 000/т (на 0,24%), никель – ниже $11 700/т (на 1%). В отстающих по-прежнему цинк: он подешевел на 1,22% до $2 558/т.

Негативный тренд обусловлен пессимистичным настроем инвесторов относительно перспектив глобальной экономики, что может повлечь за собой риски снижения спроса на цветные металлы в 2019 году. Вчера МВФ пересмотрел прогнозы роста глобальной экономики: на 2019 год он снижен на 0,2% до 3,5%, а на 2020 – на 0,1% до 3,6%. Хотя мировая экономика продолжает расти, МВФ отмечает ухудшение экономического состояния в Германии, Турции и Аргентине, при этом темп роста экономики КНР ожидается на уровне 6,2%. На этом фоне доллар продолжает укрепляться (на 0,2% по индексу Bloomberg DXY), что оказывает дополнительное негативное влияние на рынки металлов.

Вчера была опубликована статистика по рынкам цинка и свинца, на которых по итогам 11М18 сохраняется дефицит. По данным Международной группы по исследованию свинца и цинка, дефицит цинка достиг 326 тыс. т (в ноябре он увеличился на 96,6 тыс. т), на рынке свинца он составил 95 тыс. т (в ноябре вырос на 34,9 тыс. т), говорится в обзоре Sberbank Investment Research.