Ценовая конъюнктура нефтяного рынка фиксируется на отметках выше 60$, черное золото не оставляет попыток для выхода на более устойчивое повышательное движение.

В понедельник нефтяным котировкам удалось вплотную приблизиться к уровням 63$ – главным позитивным фактором, на наш взгляд, остается действие сделки ОПЕК+. Полагаем, что поступившая ранее информация о том, что страны картеля весьма близки к 100%-ному выполнению своей квоты в рамках пакта, постепенно закладывается в настроения инвесторов.

Основным фактором сомнения для рынка остается РФ, чьи темпы сокращения добычи сейчас не являются интенсивными. Мы в свою очередь продолжаем полагать, что Россия будет выполнять условия сделки и дальше, сокращая добычу постепенно, и придет к выполнению своей квоты в перспективе апреля-мая 2019 года.

Во вторник цены на нефть корректируются на фоне обновленных в сторону понижения прогнозов МВФ по глобальному росту – по новым прогнозам, мировой ВВП в 2019 году вырастет на 3,5% против 3,7%, ожидаемых ранее, на 2020 год оценки также понижены – с 3,7% до 3,6%. Данные прогнозы могут сформировать на рынках дискретную коррекцию некоторых групп рисковых активов, включая нефть. Заметим, что общий повышенный риск-аппетит участников рынка сейчас продолжает формироваться сигналами о возможном смягчении позиции ФРС, а также надеждами на достижение положительных подвижек в торговых переговорах между США и Китаем. Данные факторы в ближайшее время продолжат оставаться в центре внимания инвесторов.

В результате мы сохраняем наш позитивный взгляд на нефтяной рынок и продолжаем ожидать восстановления ценовой конъюнктуры нефти в ближайшие 3-5 месяцев. Нефтяные котировки в краткосрочной перспективе, вероятно, будут двигаться в зависимости от амплитуды колебаний риск-аппетитов инвесторов. На данный момент мы не видим существенных предпосылок для появления пессимизма, способного привести к коррекции цен до уровней ниже 59-60$. Ожидаемый коридор для движения нефтяных цен до конца недели – 60-62,9$.



