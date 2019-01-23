Цены на нефть накануне заметно снизились, несмотря на довольно нейтральный внешний фон. Все дело в сомнениях по поводу мирового спроса: рынок переживает, что ввиду ухудшения темпов роста китайской экономики интерес к энергоносителям автоматически станет ниже. Но тревожные сигналы в этом отношении поступают не только со стороны Поднебесной: МВФ на днях сократил прогнозы по ВВП мировой экономики. Это тоже минус для сырьевых котировок.

Сокращение спроса — это негатив, который не перекрыть усилиями ОПЕК+ по снижению суточной добычи нефти. С этим придется считаться — особенно, если по итогам первого квартала 2019 года все эти сигналы подтвердятся.

Сегодня рынок будет ждать чуть запоздавших данных API по запасам черного золота и энергоносителей, завтра с аналогичным отчетом выступит Минэнерго США. Средние рыночные ожидания по показателю для нефти — снижение запаса на 1 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов, вероятно, продолжат повышаться.

Цена на баррель Brent утром консолидируется около $61,53, вероятный коридор колебаний на сегодня составляет $61,10-62,50.