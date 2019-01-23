Несмотря на падение цен на черное золото, день на внутреннем валютном рынке прошел относительно спокойно. Всплеск волатильности наблюдался во время открытия торгов на Московской бирже. Курс доллара сразу подскочил до 66,63 руб., курс евро – до 75,55 руб. Рынок отыграл утреннее падение нефтяных котировок на 1%.

По итогам дня баррель нефти марки Brent упал в стоимости почти на 3%. Нисходящую коррекцию вызвали новости от МВФ по пересмотру своего прогноза по росту мировой экономики на 2019 год до 3,5% с 3,7% в октябре прошлого года. Также трейдеры закрывали длинные позиции из-за появления признаков замедления экономического роста в Китае. Налоговый период в РФ сгладил негативные факторы для рубля. Оставшиеся 13 часов курс доллара крутился вокруг уровня 66,50 руб.

Считаю, что снижение цен на нефть вызвали технические факторы. Покупатели не могли пробить уровень $63,12 за баррель трое суток. Коррекция на $60,55 не завершилась. Возобновления роста котировок стоит ожидать от уровня $59,75.

Дальнейшее снижение нефтяных цен сохранит давление на рубль, поэтому ближайшим сопротивлением для доллара выступит отметка 66,75 руб. Если рубль переживет падение цен на нефть, то покупатели по нему повторно попытаются проверить на прочность уровень 66 руб. за доллар США. В рамках восходящей коррекции по паре евро/рубль жду умеренного восстановления до 75,85 руб.