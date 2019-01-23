• Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением около 0.2-0.3%, в диапазоне 2460-2465 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2450, 2440 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2470, 2480 п.

• После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2450 п. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром.

• Выхода значимой для локального рынка иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.02%) и РТС (-0.11%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В целом же локальный рынок акций провел весь вчерашний день в состоянии безыдейной консолидации. Между тем, состояние внешнего фона накануне существенно ухудшилось. Наиболее тревожным внешним сигналом стала достаточно сильная внутридневная просадка стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Добавим, что слабое закрытие рынка акций в США создает условия для умеренно негативного старта торгов в России в среду.

Среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС по итогам вчерашнего дня не изменилась. Однако не стоит забывать о том, что указанные индексы находятся вблизи сильных трехмесячных сопротивлений. Не исключено, что в ближайшие дни в них начнет формироваться среднесрочный коррекционный разворот вниз от текущих уровней.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3.1 п., или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне символического повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим приростом выделились бумаги розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +1.45%). В них продолжает развиваться среднесрочное коррекционное повышение от многолетнего минимума, достигнутого в конце прошлого года. Прямую и косвенную поддержку указанным акциям оказывают продолжающиеся покупки на открытом рынке в рамках программы обратного выкупа. Кроме того, стало известно, что американская инвестиционная компания OppenheimerFunds завершила продажу имевшегося у нее миноритарного пакета бумаг «Магнита». Таким образом, один из среднесрочных факторов, оказывавших давление на указанные акции, оказался устранен.

Одновременно с акциями «Магнита» заметно выросли в цене и бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, +2.97%). По-видимому, повышенный интерес к ним был связан с достаточно громким и важным отраслевым событием. В начале текущей недели стало известно об объединении сразу трех достаточно больших розничных сетей, работающих под торговыми марками «Дикси», «Бристоль», «Красное и Белое». Укрупненная компания включит в себя порядка 13 тыс. действующих магазинов. Таким образом, мы наблюдаем продолжение многолетнего тренда на монополизацию отечественной розничной торговли. Вполне сопоставимым по масштабам событием стало недавнее присоединение к компании М.Видео (MVID RM, —0.67%) торговой сети «Эльдорадо» и российского сегмента Media Markt.

Заметным событием во втором эшелоне стало достаточно сильное повышение стоимости бумаг Мечел-ао (MTLR RM, +2.96%), Мечел-ап (MTLRP RM, +2.75%). Стимулом для этого стало сообщение эмитента о завершении процесса реструктуризации синдицированного предэкспортного кредита пула зарубежных банков на сумму в $1 млрд. Таким образом, металлургическая компания сократила количество кредиторов и остроту ткущих долговых проблем. Кроме того, ей удалось добиться сокращения стоимости заимствования. Это стало возможным благодаря кредитной линии со стороны российского банка ВТБ (VTBR RM, +0.57%).

Стоит также отметить неравномерное повышение стоимости бумаг Россети-ао (RSTI RM, +5.56%), Россети-ап (RSTIP RM, +1.38%). Оно состоялось в условиях отсутствия значимых корпоративных новостей. Вчера мы наблюдали в этих бумагах ускорение среднесрочного повышения, которое сопровождалось всплеском торговых оборотов. Это может быть признаком того, что текущая волна роста близка к своему завершению.

Заметно слабее рынка вчера торговались бумаги Роснефть (ROSN RM, —1.28%), Алроса (ALRS RM, —2.49%), НЛМК (NLMK RM, —1.20%), ИнтерРао (IRAO RM, —1.04%), ММК (MAGN RM, —1.54%), Русгидро (HYDR RM, —1.69%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повысились в стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.05%. Японский фондовый индекс Nikkei225 и Гонконгский Hang Seng демонстрируют минимальное понижение.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. И все же, слабое закрытие рынка акций в США создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением.