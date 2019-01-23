По данным министерства финансов РФ, в декабре 2018 г. дефицит федерального бюджета составил 697 млрд руб., или 7% ВВП. При этом оценка бюджетного профицита за ноябрь повышена до 360 млрд руб. (4% ВВП) с 312 млрд руб. (3,5% ВВП), о которых сообщалось ранее. По состоянию на 1 января 2019 г. объем Фонда национального благосостояния был равен 4,04 трлн руб. против 3,75 трлн руб. на 1 января 2018 г. Основными источниками увеличения средств фонда в прошлом году стали зачисление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за 2017 г. и курсовая переоценка. При этом в ноябре–декабре 2018 г. часть средств ФНБ в сумме 1,11 трлн руб. была направлена на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда России.

Доля нефтегазовых доходов в конце прошлого года резко снизилась. Доходы федерального бюджета в декабре 2018 г. достигли 2 трлн руб., или 10,6% годового плана, а расходы – 2,7 трлн руб., или 16% от запланированной на год суммы. Таким образом, по итогам прошлого года план по доходам бюджета выполнен на 102,7%, а по расходам – на 99,4%. Доля нефтегазовых доходов бюджета в декабре упала до 41,8% с 58% в октябре, а доля ненефтегазовых – выросла до 58,2% с 42% месяцем ранее. При этом в 2018 г. из федерального бюджета на социальную политику было направлено 27,4% расходов, на национальную оборону – 16,9%, на национальную экономику – 14,4%. Расходы на образование составили 4,3% всех расходов бюджета, расходы на здравоохранение – 3,2%. При этом на обслуживание долга государство направило 4,8% расходов бюджета, а на межбюджетные трансферты – 6,6%.

Бюджет станет профицитным уже в январе текущего года. Резкое снижение доли нефтегазовых доходов в декабре обусловлено значительным падением рублевых цен на нефть (в декабре средняя цена Brent составила 3 890 руб./барр. по сравнению с 4 390 руб./барр. месяцем ранее) и сезонным усилением деловой активности, что обеспечило внушительный рост ненефтегазовых доходов. Несмотря на падение нефтяных котировок, дефицит бюджета в декабре 2018 г. стал прежде всего следствием резкого сезонного роста расходов, которые относительно предыдущего месяца практически удвоились. При этом по сравнению с декабрем 2017 г. размер дефицита бюджета в декабре прошлого года оказался почти в два раза меньше, что говорит о стабильном состоянии государственных финансов. Принимая во внимание наблюдающийся в январе рост цен на нефть, мы полагаем, что уже по итогам текущего месяца федеральный бюджет снова станет профицитным.

Мы ожидаем, что в 2019 г. средний курс доллара составит 70,8 руб./долл., в то время как средняя цена нефти Brent увеличится до 69 долл./барр. Заметный вклад в рост доходов бюджета внесет и повышение ставки НДС с 18% до 20%. Таким образом, мы считаем, что в этом году бюджетные доходы увеличатся до 20,71 трлн руб. с 19,45 трлн руб. по итогам 2018 г., а профицит федерального бюджета составит 2,4% ВВП против 2,7% ВВП в прошлом году.