Прокуратура России назвала необоснованным обращение заместителя прокурора Чеченской республики в Заводской районный суд Грозного, по иску которого было удовлетворено требование о списании долгов населения республики перед Газпромом (9,3 млрд руб., или 140 млн долл.). Компания подала апелляцию, заявив, что решение о списании задолженности противоречит действующему законодательству.

По нашим оценкам, если суды высшей инстанции оставят решение грозненского суда в силе, и указанные долги действительно будут списаны, это может обойтись Газпрому примерно в 0,4% прогнозируемой нами EBITDA на 2019 г.



